Prima pagină » Știri externe » Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri

Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri

25 feb. 2026, 12:32, Știri externe
Bill Gates

Bill Gates, miliardarul american care a fondat Microsoft, „și-a asumat responsabilitatea” pentru întâlnirile avute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, în cadrul unei întâlniri cu angajații Fundației Gates, a declarat un purtător de cuvânt al grupului pentru Reuters.

Comentariile purtătorului de cuvânt au venit ca răspuns la un articol publicat în Wall Street Journal. Potrivit WSJ, marți, într-o ședință, co-fondatorul Microsoft a recunoscut că a avut două aventuri cu femei ruse, dar că acestea nu au implicat victimele lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, a declarat Gates, potrivit unei înregistrări analizate de The Wall Street Journal.

Gates a declarat că imaginile din dosarele Epstein, recent publicate, în care apare alături de femei ale căror fețe sunt ascunse, sunt fotografii pe care Epstein i-a cerut să le facă împreună cu asistenții săi după întâlnirile lor.

„Pentru a fi clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, femeile din jurul lui”, a spus Gates. „A fost o greșeală imensă să petrec timp cu Epstein” și să aduc directorii Fundației Gates la întâlniri cu infractorul sexual, a spus Gates. „Îmi cer scuze celorlalți oameni care au fost implicați în această situație din cauza greșelii pe care am făcut-o.”

Miliardarul a declarat că s-a întâlnit cu Epstein începând din 2011. Gates a spus că era la curent cu o chestiune care îi limitase călătoriile lui Epstein, dar a afirmat că nu i-a verificat în mod corespunzător trecutul. Gates a spus că a continuat să se întâlnească cu Epstein chiar și după ce soția sa de atunci, Melinda French Gates, și-a exprimat îngrijorarea în 2013.

„Ceea ce știu acum face ca situația să fie de o sută de ori mai gravă, nu numai din punct de vedere al crimelor sale din trecut, dar acum este clar că a avut un comportament necorespunzător în mod continuu”, a declarat Gates angajaților. Referindu-se la fosta sa soție, el a adăugat: „Trebuie să recunosc că ea a fost întotdeauna sceptică în privința lui Epstein”.

Gates a declarat marți angajaților că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014, că a zburat cu un avion privat împreună cu Epstein și că a petrecut timp cu acesta în Germania, Franța, New York și Washington.

„Nu am rămas niciodată peste noapte“, a spus el, și nici nu a vizitat insula lui Epstein.

El a spus că Epstein „a vorbit despre relațiile intime pe care le avea cu mulți miliardari, în special cu miliardarii de pe Wall Street”, și că putea ajuta la strângerea de fonduri pentru cauze precum sănătatea globală.

Gates a recunoscut că legăturile sale cu Epstein și e-mailurile recent dezvăluite din dosarele Departamentului de Justiție au aruncat o umbră asupra Fundației Gates și reputației acesteia.

„Este cu siguranță opusul valorilor și obiectivelor Fundației”, a spus el. „Iar munca noastră este foarte sensibilă din punct de vedere al reputației. Adică, oamenii pot alege să lucreze cu noi sau nu.” Un purtător de cuvânt al Fundației Gates a declarat că Gates organizează aceste ședințe de două ori pe an și că „a vorbit sincer, a răspuns în detaliu la mai multe întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
12:29
CIA a lansat o campanie online pentru recrutarea informatorilor din Iran.Trump: Nu permit celui mai mare sponsor al terorismului să aibă arme nucleare
CONTROVERSĂ Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”
11:50
Trump critică decizia Curții Supreme privind anularea tarifelor în discursul de la Starea Națiunii: „Țări care ne jupuiau plătesc acum milioane”
ACUZAȚII „Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii
11:24
„Ați ucis americani!”. Congresmena Ilhan Omar îi aduce acuzații dure lui Donald Trump în timpul discursului despre Starea Națiunii
SCANDAL Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid
11:13
Discursul lui Trump despre Starea Națiunii a început cu scandal. Un democrat a fost dat afară din sală în primele minute. Cum i-a sfidat politicianul pe liderii de partid
POLITICĂ Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean
10:46
Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong-un, promovată într-o funcție-cheie a regimului nord-coreean
FLASH NEWS Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc
10:27
Accident aviatic în Turcia: Un avion de vânătoare al Forțelor Aeriene s-a prăbușit în apropierea unei autostrăzi. Pilotul a murit pe loc
Mediafax
Protest al sindicatelor din Educație la Palatul Cotroceni sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” / ANOSR se alătură
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Dragonul Divin, misteriosul avion spaţial autonom al Chinei, lansat în cea de-a 4-a misiune. Temeri că acesta e o armă antisatelit
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Adulții cu TSA sau sindrom Down suferă mai mult de anxietate și depresie
NEWS ALERT Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
12:58
Ce conține OUG-ul tăierilor, adoptat marți de Ilie Bolojan? 13.000 oameni rămân fără job / Economii de doar 1,6 mld. lei în 2026
LIFESTYLE Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
12:47
Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci o banană pe zi, timp de o săptămână
ULTIMA ORĂ Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
12:47
Kelemen Hunor spune de unde vin banii pentru pensionari. „Dacă dvs. credeţi că statul român nu găsește 1.000 lei, o dată pe an, atunci sunteți în eroare”
AUTO Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
12:43
Piața auto din România, invadată de mașini din China. Care sunt noile mărci favorite și câte astfel de înmatriculări au avut loc în ianuarie 2026
IMOBILIARE Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
12:43
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
FLASH NEWS Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire
12:40
Prețul uriaș cu care s-a vândut la licitație fosta mașină a lui Klaus Iohannis. Ofertele au curs și s-a vândut cu aproape de 10 ori mai mult față de prețul de pornire

Cele mai noi

Trimite acest link pe