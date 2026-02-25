Bill Gates „și-a asumat responsabilitatea” pentru relațiile cu Epstein. „Nu am rămas niciodată peste noapte“. Fondatorul Microsoft face noi mărturisiri

Bill Gates, miliardarul american care a fondat Microsoft, „și-a asumat responsabilitatea” pentru întâlnirile avute cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, în cadrul unei întâlniri cu angajații Fundației Gates, a declarat un purtător de cuvânt al grupului pentru Reuters.

Comentariile purtătorului de cuvânt au venit ca răspuns la un articol publicat în Wall Street Journal. Potrivit WSJ, marți, într-o ședință, co-fondatorul Microsoft a recunoscut că a avut două aventuri cu femei ruse, dar că acestea nu au implicat victimele lui Epstein.

„Nu am făcut nimic ilegal. Nu am văzut nimic ilegal”, a declarat Gates, potrivit unei înregistrări analizate de The Wall Street Journal.

Gates a declarat că imaginile din dosarele Epstein, recent publicate, în care apare alături de femei ale căror fețe sunt ascunse, sunt fotografii pe care Epstein i-a cerut să le facă împreună cu asistenții săi după întâlnirile lor.

„Pentru a fi clar, nu am petrecut niciodată timp cu victimele, femeile din jurul lui”, a spus Gates. „A fost o greșeală imensă să petrec timp cu Epstein” și să aduc directorii Fundației Gates la întâlniri cu infractorul sexual, a spus Gates. „Îmi cer scuze celorlalți oameni care au fost implicați în această situație din cauza greșelii pe care am făcut-o.”

Miliardarul a declarat că s-a întâlnit cu Epstein începând din 2011. Gates a spus că era la curent cu o chestiune care îi limitase călătoriile lui Epstein, dar a afirmat că nu i-a verificat în mod corespunzător trecutul. Gates a spus că a continuat să se întâlnească cu Epstein chiar și după ce soția sa de atunci, Melinda French Gates, și-a exprimat îngrijorarea în 2013.

„Ceea ce știu acum face ca situația să fie de o sută de ori mai gravă, nu numai din punct de vedere al crimelor sale din trecut, dar acum este clar că a avut un comportament necorespunzător în mod continuu”, a declarat Gates angajaților. Referindu-se la fosta sa soție, el a adăugat: „Trebuie să recunosc că ea a fost întotdeauna sceptică în privința lui Epstein”.

Gates a declarat marți angajaților că a continuat să se întâlnească cu Epstein până în 2014, că a zburat cu un avion privat împreună cu Epstein și că a petrecut timp cu acesta în Germania, Franța, New York și Washington.

„Nu am rămas niciodată peste noapte“, a spus el, și nici nu a vizitat insula lui Epstein.

El a spus că Epstein „a vorbit despre relațiile intime pe care le avea cu mulți miliardari, în special cu miliardarii de pe Wall Street”, și că putea ajuta la strângerea de fonduri pentru cauze precum sănătatea globală.

Gates a recunoscut că legăturile sale cu Epstein și e-mailurile recent dezvăluite din dosarele Departamentului de Justiție au aruncat o umbră asupra Fundației Gates și reputației acesteia.

„Este cu siguranță opusul valorilor și obiectivelor Fundației”, a spus el. „Iar munca noastră este foarte sensibilă din punct de vedere al reputației. Adică, oamenii pot alege să lucreze cu noi sau nu.” Un purtător de cuvânt al Fundației Gates a declarat că Gates organizează aceste ședințe de două ori pe an și că „a vorbit sincer, a răspuns în detaliu la mai multe întrebări și și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale”.

