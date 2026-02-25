CIA a lansat marți o campanie publică în Iran, unde se adresează direct cetățenilor în limba persană și le-a oferit îndrumare potențialilor informatori despre cum pot contacta agenția de spionaj americană. Toate acestea în timp ce Donald Trump are pe masă un posibil atac militar asupra Iranului, scrie Associated Press.

Agenția de informații din SIA a făcut recomandări stricte de a nu folosi dispozitivele personale sau de la locul de muncă, ci aparate noi, de unică folosință și li s-a recomandat să șteargă istoricul navigării. Agenția americană este în căutarea unor persoane cu acces la informații sensibile, o strategie care urmează modelul utilizat cu succes în Rusia după invazia Ucrainei.

Postarea făcută marți de CIA este cea mai recentă dintr-o serie de propuneri de recrutare în farsi, coreeană, rusă și chineză, prin care oferă modalități sigure de a contacta CIA. Mesajul în limba farsi postat marți pe X, Instagram și YouTube vine însă într-un moment deosebit de dificil în relațiile dintre SUA și Iran și în contextul teocrației iraniene.

Ce alege Donald Trump, soluția diplomatică sau soluția militară?

În tot acest timp, SUA a trimis în Orientul Mijlociu o forță militară impresionantă. „Războiul este continuarea politicii [diplomației] prin alte mijloace”, spunea teoreticianul militar Carl von Clausewitz, care vedea conflictul nu ca pe un eșec total, ci ca pe o fază diferită a relațiilor dintre state. Aceeași abordare pare să aibă în ziua de astăzi și Donald Trump, care a lansat de mai multe ori amenințări la adresa Teheranului dacă negocierile nucleare nu evoluează într-o direcție favorabilă Washingtonului.

În discursul de anul acesta despre Starea Uniunii, președintele american a transmis un mesaj dur la adresa Iranului, unde a reiterat că nu va permite niciodată Teheranului să obțină o armă nucleară. Trump a declarat că, deși preferă o soluție diplomatică, un nou acord depinde de angajamentul explicit al Iranului. „Ei vor să facă o înțelegere, dar nu am auzit acele cuvinte secrete: Nu vom avea niciodată o armă nucleară”, a spus Trump.

Noi proteste în Iran

Ca semn al unor noi tulburări în Iran, studenții au organizat luni proteste antiguvernamentale la universitățile din Teheran. Aceștia au ieșit în stradă odată cu începerea noului semestru unde au scandat împotriva conducătorului suprem, Ali Khamenei, și au ars steagurile islamice, scrie The Guardian.

„Bună ziua. Agenția Centrală de Informații vă aude și dorește să vă ajute”, a scris CIA pe rețelele de socializare. „Iată câteva sfaturi despre cum să efectuați un apel virtual securizat cu noi.” Aceste mesaje au acumulat milioane de vizualizări în doar câteva ore. Agenția nu va dezvălui detalii despre noile informații sau sursele rezultate din videoclipurile de recrutare anterioare, dar directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat că postările au un impact.

„Anul trecut, campania video în mandarină a CIA a ajuns la mulți cetățeni chinezi și știm că sunt mult mai mulți care caută o modalitate de a-și îmbunătăți viața și de a-și schimba țara în bine”, a declarat Ratcliffe la începutul acestei luni, când a fost postat un nou videoclip în mandarină.

Recomandările autorului: