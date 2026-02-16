Prima pagină » Actualitate » Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie

Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie

16 feb. 2026, 17:00, Actualitate
Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock

Horoscopul zilei de marți, 17 februarie 2026, este dominat de o Eclipsă de Soare cu impact puternic, care deschide un ciclu de transformări pe termen lung pentru fiecare zodie. Eclipsele pot fi obositoare, din punct de vedere energetic, însă efectele lor sunt profunde și de durată, iar ce începe acum va continua să se dezvolte în următorii ani.

Mai mult, energia acestei zile scoate la lumină adevăruri, închide etape și creează spațiu pentru noi direcții în viața personală, profesională și emoțională, potrivit jurnalul.ro.

Eclipsă parțială de Soare, 29 martie 2025, în Suedia SUA FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia (Arhivă)

Berbec

Dacă ai deviat puțin de la un obiectiv important, această zi îți arată clar ce trebuie ajustat, apărând schimbări subtile într-o prietenie, care pot consolida legătura. Eclipsa de Soare activează zona prietenilor, rețelelor și proiectelor de grup, urmând o perioadă excelentă pentru colaborări, networking și stabilirea unor obiective pe termen lung legate de fericire și sens personal. Este momentul să ceri ajutor sau să lucrezi în echipă, pentru a-ți păstra energia pentru ceea ce contează cu adevărat.

Taur

Eclipsa de Soare marchează prima mare zguduire a direcției tale de viață și carieră dintr-un ciclu de doi ani, devii mult mai conștient de statutul tău profesional și de imaginea publică. Poți simți inițial blocaj sau nesiguranță, dar acestea sunt semnele unei renașteri profesionale, urmează schimbări importante în modul în care ești perceput și chiar recunoaștere pentru eforturile tale. Este momentul să-ți redefinești rolul și obiectivele.

Gemeni

Eclipsa de soare activează zona explorării, studiilor, călătoriilor și dezvoltării personale. Ieși din rutină și te desprinzi de trecut, făcând loc unor oportunități de creștere. Următorii ani favorizează promovarea ideilor tale, publicarea, educația și întâlnirile importante. Deși ziua poate fi solicitantă emoțional, energia va reveni treptat. Nu forța lucrurile, pentru că schimbările se vor lega natural.

Rac

Eclipsa are loc în sectorul intimității și al resurselor comune, declanșând o curățenie profundă emoțională și financiară. Acesta este începutul unui ciclu de doi ani în care vei pune ordine în relații, atașamente și dependențe. E momentul să renunți la tipare nesănătoase și la poveri vechi. Relațiile apropiate pot trece printr-un proces de vindecare și consolidare.

Leu

Relațiile sunt în prim-plan, iar eclipsa deschide un nou capitol în viața de cuplu sau în parteneriate și poate marca începutul sau sfârșitul unei relații, redefinirea limitelor sau clarificarea a ceea ce îți dorești de la ceilalți. Este primul pas într-un proces de transformare care va continua până în 2028. După un posibil consum energetic inițial, urmează mai multă claritate și stabilitate.

Fecioară

Eclipsa de Soare duce un reset major în muncă, sănătate și rutina zilnică. Este un moment excelent pentru a începe obiceiuri mai sănătoase, a-ți reorganiza programul sau a îmbunătăți condițiile de lucru. Circumstanțele te pot forța să faci schimbări necesare, așadar nu te grăbi pentru că direcția corectă se va contura treptat.

Balanță

Eclipsa îți activează zona iubirii, creativității și pasiunilor, fiind o zi puternică pentru noi începuturi în dragoste, hobby-uri și exprimare personală. Poți descoperi talente ascunse sau dorințe pe care le-ai ignorat. Următorii doi ani te vor ajuta să găsești echilibrul dintre viața personală și implicarea socială.

Scorpion

Eclipsa deschide drumul unor schimbări legate de casă, familie și siguranță emoțională. Poate fi vorba despre mutări, renovări sau o reorganizare profundă a vieții personale, fiind un moment excelent pentru a-ți întări fundația interioară și a construi un mediu care să te susțină pe termen lung.

Săgetător

Zona comunicării este activată de această eclipsă de soare, care marchează un nou început în modul în care înveți, vorbești și te conectezi. Pot apărea proiecte noi, idei proaspete sau schimbări legate de deplasări. Deși te poți simți copleșit la început, energia va reveni și îți va aduce claritate.

Capricorn

Eclipsa pune accent pe bani, valori personale și siguranță. Este începutul unui ciclu de doi ani în care vei restructura modul în care câștigi, economisești și îți valorifici talentele. În acest timp, oți renunța la obiceiuri financiare care nu te mai ajută și poți descoperi resurse personale valoroase.

Vărsător

Eclipsa are loc chiar în semnul tău și marchează un nou început personal major. Este momentul reinventării, al schimbării imaginii și al creșterii încrederii în sine. Deși te poți simți obosit temporar, impactul pe termen lung este extrem de pozitiv. Oamenii te observă mai mult, iar tu începi să-ți asumi un rol mai clar.

Pești

Eclipsa activează zona subconștientului, a vindecării și a retragerii. Este timpul pentru eliberare, reflecție și regenerare emoțională și poți simți nevoia de solitudine, odihnă și introspecție. Probleme vechi ies la suprafață pentru a fi rezolvate definitiv. Această perioadă pune bazele unei stări de echilibru și împlinire pe termen lung.

Autorul mai recomandă…

Neti Sandu nominalizează zodia care își găsește partenerul de viață în 2026: „Jupiter intră în casa dragostei și a copiilor”

Zodiile care dau peste sacul cu bani. Se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile

Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet

Cristina Demetrescu nominalizează cea mai norocoasă zodie din horoscop în februarie 2026: „Sunt favoriții perioadei”

Zodia care își va rezolva toate problemele în februarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Runa Uruz vine în viața nativilor exact cu ce aveau nevoie”

Zodia care scapă în sfârșit de singurătate în 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
15:41
Scandal pe PNRR. Adrian Câciu și Dragoș Pîslaru lansează acuzații reciproce: „Banii, unde sunt banii?”
INEDIT Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP
15:38
Primăria Sibiu investește aproape 2 milioane de euro într-un cimitir de animale. Vor și fi locuri VIP și SUPER VIP
ULTIMA ORĂ Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”
15:11
Economistul AUR, Petrişor Peiu, vorbeşte despre criza prin care trec românii: „Este o recesiune locală. Un fenomen pur românesc”
SPORT Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
14:57
Răzvan Lucescu rămâne în cursa pentru event. Derby-ul Greciei, indecis: PAOK – AEK 0-0. „Lovitura ratată ne-a costat psihologic”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran
14:16
Război în Orientul Mijlociu, ziua 863. Condițiile puse de Netanyahu pentru un acord SUA-Iran
ULTIMA ORĂ PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
13:50
PNL acuză Primăria Curtea de Argeş că are excedent bugetar, dar stă cu mâna întinsă la guvern ca să rezolve problema apei potabile
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Ce se întâmplă doctore
Apariția incendiară a Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Cea mai mare rezervă de hidrogen a Pământului ar putea zace la peste 5.000 de kilometri adâncime
ECONOMIE Mișcare drastică a economiștilor unei bănci celebre. Au scăzut la jumătate prognoza economică pentru România, după anunțul că țara este în recesiune
18:50
Mișcare drastică a economiștilor unei bănci celebre. Au scăzut la jumătate prognoza economică pentru România, după anunțul că țara este în recesiune
TEHNOLOGIE Rețeaua de socializare a lui Musk s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor. X nu a mai funcționat în SUA, India și mai multe țări europene
18:47
Rețeaua de socializare a lui Musk s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor. X nu a mai funcționat în SUA, India și mai multe țări europene
Guvernul Bolojan „olimpic” la împrumuturi, dar restanțier la transparență. Ultimul raport al datoriei, blocat din septembrie 2025. Cine a îndatorat cel mai mult România în ultimii 18 ani? Gândul prezintă clasamentul premierilor, de la criză la explozia împrumuturilor
18:30
Guvernul Bolojan „olimpic” la împrumuturi, dar restanțier la transparență. Ultimul raport al datoriei, blocat din septembrie 2025. Cine a îndatorat cel mai mult România în ultimii 18 ani? Gândul prezintă clasamentul premierilor, de la criză la explozia împrumuturilor
MESAJ Declarație incredibilă a reprezentantului SUA: „ONU este un focar de antisemitism”. Ce l-a înfuriat pe omul lui Trump
18:18
Declarație incredibilă a reprezentantului SUA: „ONU este un focar de antisemitism”. Ce l-a înfuriat pe omul lui Trump
CONTROVERSĂ Ciolacu acuză „coafarea” bugetului și îi adresează trei întrebări lui Bolojan. „Investiții de 13 miliarde de lei din 2024 ar fi fost mutate în 2025”
17:42
Ciolacu acuză „coafarea” bugetului și îi adresează trei întrebări lui Bolojan. „Investiții de 13 miliarde de lei din 2024 ar fi fost mutate în 2025”
ACUM Nicușor Dan primește la Cotroceni delegația americană. Ce discută președintele României cu emisarii SUA
17:31
Nicușor Dan primește la Cotroceni delegația americană. Ce discută președintele României cu emisarii SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe