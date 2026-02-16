Horoscop 17 februarie 2026. Eclipsa de Soare activează zona iubirii pentru o zodie

Horoscopul zilei de marți, 17 februarie 2026, este dominat de o Eclipsă de Soare cu impact puternic, care deschide un ciclu de transformări pe termen lung pentru fiecare zodie. Eclipsele pot fi obositoare, din punct de vedere energetic, însă efectele lor sunt profunde și de durată, iar ce începe acum va continua să se dezvolte în următorii ani.

Mai mult, energia acestei zile scoate la lumină adevăruri, închide etape și creează spațiu pentru noi direcții în viața personală, profesională și emoțională, potrivit jurnalul.ro.

Berbec

Dacă ai deviat puțin de la un obiectiv important, această zi îți arată clar ce trebuie ajustat, apărând schimbări subtile într-o prietenie, care pot consolida legătura. Eclipsa de Soare activează zona prietenilor, rețelelor și proiectelor de grup, urmând o perioadă excelentă pentru colaborări, networking și stabilirea unor obiective pe termen lung legate de fericire și sens personal. Este momentul să ceri ajutor sau să lucrezi în echipă, pentru a-ți păstra energia pentru ceea ce contează cu adevărat.

Taur

Eclipsa de Soare marchează prima mare zguduire a direcției tale de viață și carieră dintr-un ciclu de doi ani, devii mult mai conștient de statutul tău profesional și de imaginea publică. Poți simți inițial blocaj sau nesiguranță, dar acestea sunt semnele unei renașteri profesionale, urmează schimbări importante în modul în care ești perceput și chiar recunoaștere pentru eforturile tale. Este momentul să-ți redefinești rolul și obiectivele.

Gemeni

Eclipsa de soare activează zona explorării, studiilor, călătoriilor și dezvoltării personale. Ieși din rutină și te desprinzi de trecut, făcând loc unor oportunități de creștere. Următorii ani favorizează promovarea ideilor tale, publicarea, educația și întâlnirile importante. Deși ziua poate fi solicitantă emoțional, energia va reveni treptat. Nu forța lucrurile, pentru că schimbările se vor lega natural.

Rac

Eclipsa are loc în sectorul intimității și al resurselor comune, declanșând o curățenie profundă emoțională și financiară. Acesta este începutul unui ciclu de doi ani în care vei pune ordine în relații, atașamente și dependențe. E momentul să renunți la tipare nesănătoase și la poveri vechi. Relațiile apropiate pot trece printr-un proces de vindecare și consolidare.

Leu

Relațiile sunt în prim-plan, iar eclipsa deschide un nou capitol în viața de cuplu sau în parteneriate și poate marca începutul sau sfârșitul unei relații, redefinirea limitelor sau clarificarea a ceea ce îți dorești de la ceilalți. Este primul pas într-un proces de transformare care va continua până în 2028. După un posibil consum energetic inițial, urmează mai multă claritate și stabilitate.

Fecioară

Eclipsa de Soare duce un reset major în muncă, sănătate și rutina zilnică. Este un moment excelent pentru a începe obiceiuri mai sănătoase, a-ți reorganiza programul sau a îmbunătăți condițiile de lucru. Circumstanțele te pot forța să faci schimbări necesare, așadar nu te grăbi pentru că direcția corectă se va contura treptat.

Balanță

Eclipsa îți activează zona iubirii, creativității și pasiunilor, fiind o zi puternică pentru noi începuturi în dragoste, hobby-uri și exprimare personală. Poți descoperi talente ascunse sau dorințe pe care le-ai ignorat. Următorii doi ani te vor ajuta să găsești echilibrul dintre viața personală și implicarea socială.

Scorpion

Eclipsa deschide drumul unor schimbări legate de casă, familie și siguranță emoțională. Poate fi vorba despre mutări, renovări sau o reorganizare profundă a vieții personale, fiind un moment excelent pentru a-ți întări fundația interioară și a construi un mediu care să te susțină pe termen lung.

Săgetător

Zona comunicării este activată de această eclipsă de soare, care marchează un nou început în modul în care înveți, vorbești și te conectezi. Pot apărea proiecte noi, idei proaspete sau schimbări legate de deplasări. Deși te poți simți copleșit la început, energia va reveni și îți va aduce claritate.

Capricorn

Eclipsa pune accent pe bani, valori personale și siguranță. Este începutul unui ciclu de doi ani în care vei restructura modul în care câștigi, economisești și îți valorifici talentele. În acest timp, oți renunța la obiceiuri financiare care nu te mai ajută și poți descoperi resurse personale valoroase.

Vărsător

Eclipsa are loc chiar în semnul tău și marchează un nou început personal major. Este momentul reinventării, al schimbării imaginii și al creșterii încrederii în sine. Deși te poți simți obosit temporar, impactul pe termen lung este extrem de pozitiv. Oamenii te observă mai mult, iar tu începi să-ți asumi un rol mai clar.

Pești

Eclipsa activează zona subconștientului, a vindecării și a retragerii. Este timpul pentru eliberare, reflecție și regenerare emoțională și poți simți nevoia de solitudine, odihnă și introspecție. Probleme vechi ies la suprafață pentru a fi rezolvate definitiv. Această perioadă pune bazele unei stări de echilibru și împlinire pe termen lung.

