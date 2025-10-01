A murit Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al lui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase

E doliu în diplomația românească. Ambasadorul Traian Chebeleu, fost purtător de cuvânt al președintelui Ion Iliescu și apropiat al lui Adrian Năstase, a murit la 86 de ani.

„Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, aşa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. «Acomodarea» mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost şeful meu de cabinet şi, practic, legătura mea iniţială cu diplomaţii de acolo. M-a însoţit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante. I se datorează, de altfel, consemnările care au făcut posibilă publicarea celor zece volume din România după Malta”, a notat Adrian Năstase pe blogul său.

Și Fundația Europeană Titulescu a transmis un comunicat oficial în care își exprimă „sincera și profunda întristare” pentru încetarea din viață a ambasadorului, membru al Consiliului de conducere al organizaţiei.

Jurist și diplomat de carieră, Traian Chebeleu a intrat în Ministerul Afacerilor Externe în 1964, urcând toate treptele ierarhiei diplomatice. Acesta a reprezentat România la ONU, New York (1979–1986), iar între 1990–1992 a fost șef de cabinet al ministrului de Externe.

În perioada 1992–1996 a fost consilier prezidențial pentru politică externă și purtător de cuvânt al președintelui Ion Iliescu, fiind și una dintre vocile oficiale ale României în anii de tranziție.

Apoi, Traian Chebeleu a continuat o carieră diplomatică remarcabilă. Acesta a fost reprezentant permanent al României la organizațiile internaționale de la Viena (1997–2001), a fost Ambasador al României în Austria (2001–2005); a fost Director General pentru Relaţii Externe şi Protocol al Camerei Deputaţilor (2005–2006); a fost Reprezentant special al MAE pentru Marea Neagră (2008–2009) și Secretar General adjunct al Secretariatului Permanent al Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (BSEC) din 2009.

