Accident MORTAL în Iași. Șofer începător cu 150 km/h. Cum motivează judecătorii transformarea a trei ani cu suspendare în cinci ani cu executare

Accidentul grav provocat de un tânăr a demonstrat că îți poți pierde viața chiar dacă respecți toate regulile rutiere.

Doar întâmplarea a făcut ca în calea bolidului Audi să nu fie un grup de pietoni, scrie Ziarul de Iași.

În acest mod au argumentat magistrații Curții de Apel pedeapsa dură aplicată.

Tânărul student a fost condamnat la 5 ani de detenție. Acesta a produs accidentul mortal în septembrie 2021, pe când avea 19 ani. Aflat la volanul unui Audi Q8, circula pe Bd Independenței cu 150 km/h și a acroșat un bărbat de 58 de ani, care a murit pe loc. Magistrații au dispus și acordarea unor daune morale în sumă de 450.000 de euro și 40.000 de euro către membrii familiei victimei.

Foto caracter ilustrativ