Putin și Medvedev au apărut la televizor și transmit mesaje rușilor de Anul Nou. Ce spun despre războiul din Ucraina

Locuitorii din Chukotka și Kamchatka au fost primii care au auzit discursul tradițional de Anul Nou al președintelui rus Vladimir Putin. Acesta a fost difuzat în cel mai estic fus orar al țării, unde era deja miezul nopții – în Kamchatka și Chukotka. A durat trei minute și 20 de secunde. În cadrul acestuia, președintele a subliniat că milioane de oameni din Rusia, în această noapte de Revelion, se gândesc la soldații de pe front și cred în victoria țării.

Putin a început prin a spune că planurile rușilor ar trebui să se concentreze pe „aducerea de beneficii patriei”.

„Speranțele și planurile noastre se vor împlini cu siguranță. Desigur, fiecare dintre noi le are pe ale sale – personale, speciale și unice în felul său. Dar ele sunt inseparabile de destinul patriei noastre, de dorința noastră sinceră de a o ajuta.”

Apoi i-a numit pe soldații SVO („Operațiunea Militară Specială” n.r.) eroi, care „luptă pentru patria lor, pentru adevăr și dreptate”.

„Milioane de oameni din întreaga Rusie, vă asigur, sunt alături de voi în această noapte de Revelion. Se gândesc la voi, empatizează cu voi, speră la voi.”, le-a transmis Putin acestora. „V-ați asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria voastră, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din întreaga Rusie, vă asigur, se gândesc la voi, sunt alături de voi în această noapte de Anul Nou, empatizează cu voi și speră în voi. Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia. Îi felicit pe toți soldații și comandanții noștri cu ocazia noului An. Credem în voi și în victoria noastră”, a declarat Vladimir Putin. „Viitorul se află în fața noastră, iar ceea ce va fi el depinde în mare măsură de noi. Ne bazăm pe noi înșine, pe cei din jurul nostru, pe cei care ne sunt dragi și suntem întotdeauna gata să ne dăm o mână de ajutor. Acest sprijin reciproc ne dă încredere că toate planurile, speranțele și intențiile noastre se vor împlini”, a continuat președintele.

El a menționat că fiecare cetățean are propriile planuri, unice și inimitabile, dar acestea sunt inseparabile de soarta Patriei.

„Munca, succesele și realizările fiecăruia dintre noi creează noi capitole în istoria sa milenară, iar puterea unității noastre determină suveranitatea și securitatea Patriei, dezvoltarea și viitorul acesteia”, a adăugat Vladimir Putin.

Anul Nou, mai presus de toate, este despre credința în ce e mai bun, în bunătate și noroc, a continuat președintele. „Aceasta este o sărbătoare unică și magică, când inimile se deschid către iubire, prietenie, compasiune, sensibilitate și generozitate”, a spus Vladimir Putin. El le-a urat tuturor sănătate, fericire, înțelegere reciprocă, prosperitate și iubire.

„Fie ca tradițiile, credința și memoria noastră să unească toate generațiile și să ne susțină întotdeauna și în toate. Împreună, suntem o mare familie, puternică și unită și, prin urmare, vom continua să muncim și să creăm, să ne atingem obiectivele și să mergem mai departe doar de dragul copiilor și nepoților noștri, de dragul marii noastre Rusii. La mulți ani, dragi prieteni! La mulți ani 2026!”, a declarat Vladimir Putin.

Discursul de anul trecut a fost doar puțin mai lung – 3 minute și 35 de secunde. Cel mai scurt din întreaga istorie a lui Putin rămâne discursul său din 2006, care a durat puțin peste două minute.

Medvedev crede cu tărie că victoria Rusiei este iminentă

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a publicat și el un mesaj video de Anul Nou pe canalul său de Telegram, declarându-și convingerea sinceră că victoria Rusiei este iminentă. Potrivit politicianului, anul 2025 a fost special pentru țară: a fost Anul Apărătorului Patriei și a 80-a aniversare a Marii Victorii.

„Vreau să-mi exprim cea mai profundă recunoștință față de toți cei care sărbătoresc Anul Nou pe front și față de toți cei care lucrează cu altruism în spate. Suntem mândri de voi și așteptăm cu nerăbdare să vă primim acasă cu victorioși. Cred sincer că victoria este aproape”, a spus politicianul rus.

Și purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, i-a felicitat pe soldații Forțelor de Apărare Aeriană cu ocazia sărbătorii care se apropie, în discursul său de Anul Nou. Adresându-se soldaților de pe linia frontului, pe care i-a numit adevărați eroi, diplomatul le-a urat putere, sănătate și credință.