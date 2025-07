Cunoscuta actriță Manuela Hărăbor a trecut printr-o experiență cu gust amar, după ce a trecut de castingul pentru sezonului doi al serialului „Groapa” de la Pro TV, a primit contractul pentru a-l semna și au fost programate proba de costum, repetițiile și prima zi de filmare. Numai că, după doar câteva zile, actrița a avut surpriza să constate că situația s-a schimbat radical și i s-a transmis sec că nu mai face parte din distribuția serialului.

Reprezentanții PRO TV au „argumentat” decizia prin faptul că „expunerea politică” a actriței Manuela Hărăbor ar sta la baza eliminării sale din distribuția serialului.

Manuela Hărăbor a reacționat, inițial, pe pagina sa de Facebook, întrebând dacă expunerea sa politică nu coincidea cu politica trustului și concluzionând că ar fi vorba despre „discriminare pe motive politice”

„Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Săptămâna trecută am luat castingul pentru un rol din sezonul doi al unui serial la ProTV. Dimineața asta am primit pe e-mail contractul completat pentru a-l semna. Proba de costum, repetițiile și prima zi de filmare programate. Toate bune și frumoase până acum o jumătate de oră când am primit un telefon în care mi se comunica că am fost scoasă din distribuție din cauza «expunerii mele politice».

Păi cum e, dragi tovarăși bolșevici? Cine nu e cu noi este împotriva noastră și trebuie eliminat?

Adică să înțeleg că dacă ”expunerea mea politică” coincidea cu politica trustului, precum a majorității colegilor mei, eram ok?

Cum e cu egalitatea de drepturi a ideologiei voastre pro-europene?

Mie îmi cam miroase a discriminare pe motive politice.

Vă dau un sfat. Lăsați-o mai moale cu astfel de apucături, că nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. Deocamdată, din ce văd, foarte mulți susținători și votanți ai actualei puteri încep să se trezească și să vocifereze, ba chiar să protesteze.

Știți vorba aia din popor: Fie roata și pătrată, tot se-ntoarce ea odată”, a scris actrița Manuela Hărăbor pe pagina sa de Facebook.

„Au făcut o piruetă”

În exclusivitate pentru Gândul, actrița Manuela Hărăbor a declarat că „echipa” de la PRO TV responsabilă cu această situație a făcut o „piruetă” și „nu au realizat pe cine au distribuit” în viitorul sezon al serialului „Groapa”.

„Au făcut o piruetă, pentru că eu cred că nu au realizat pe cine au distribuit. Eu cred că au acolo o echipă de oameni care nu cunosc actorii, mai puțin cei care sunt foarte vizibili în filmele contemporane și în producțiile de televiziune. Sunt convinsă că aici intervin superficialitatea și lipsa de profesionalism.

În general, când ești a dus la un casting, când se alege o distribuție, mai întâi se face o listă și se trimite producătorului. Așa funcționează, în mod logic. Acuma nu știu ce se întâmplă în acest trust, dar vă pot spune cu siguranță că listele – înainte de a se intra în producție – sunt date producătorului, ori producătorul nu a avut nimic de comentat în primele 5 zile, până în momentul în care am fost eliminată.

Tind să cred că s-a activat un tovarăș sau o tovarășă din departamentul de PR, care probabil – când a intrat pe Google și s-a uitat la nume – a zis «Bun, cine intră din nou în distribuție?» Trebuie să fac o remarcă. Eu am dat probă de filmare și pentru primul sezon al serialului «Groapa».

Deci mă știau, echipa de producție mă cunoștea, am fost pentru primul sezon, am fost în cărți până în ultima zi, când s-a ales o altă actriță. Astfel de lucruri se întâmplă, lucrurile astea sunt acceptate de noi, actorii. Știm că este o competiție”, a declarat Manuela Hărăbor, în exclusivitate pentru Gândul.

„Doamna Hărăbor nu face parte din gașca noastră”

Manuela Hărăbor a mai spus că – din punctul său de vedere – această decizie luată de reprezentanții PRO TV a pornit „de la un mic angajat, un trepăduș care a intrat în panică și în fibrilație”, convins că actrița nu face parte din „gașca” lor.

„Eram un nume care intrase în discuțiile lor și acum 2 ani, când s-a făcut castingul pentru primul sezon. Drept care acum, când am venit la casting pentru un alt rol, pentru sezonul doi, tind să cred că se știa despre cine e vorba și nu au avut nimic împotrivă.

Declarațiile mele și poziția mea în raport cu ceea ce se întâmplă în societatea românească au fost aceleași. Sunt neschimbate de ani de zile, drept care nu cred că ar fi trebuit să fie o surpriză pentru ei.

De asta vă spun, cred că această decizie a pornit de la un mic angajat, un trepăduș care a intrat în panică și în fibrilație. A zis: «Doamna Hărăbor nu face parte din gașca noastră. Cum o să facem noi promovare pentru serial, pentru episoadele în care o să apară doamna?»

Și cred că de aici a pornit totul. Să știți că cenzura în teatre, pe vremea lui Ceaușescu, sau cenzura din filme nu era venită direct de la Ceauescu. Până ajungea la Ceaușescu erau foarte mulți… câini de serviciu, căței din serviciile de cadre care cenzurau înainte să se ducă la Cabinetul 1 sau Cabinetul 2.

Ca să nu-l supărăm pe Tovarășul, să nu o supărăm pe Tovarășa. «Haideți să anticipăm noi ce bănuim că poate l-ar deranja sau ar deranja-o». Aici e similitudinea vremurilor pe care le trăim cu regimul de tristă amintire. Și aici e similitudinea vechilor comuniști și securiști cu acești noi bolșevici, de rit nou, să-i numesc așa”, a continuat Manuela Hărăbor.

„Am fost în ultima vreme eliminată din foarte multe grupuri și grupulețe”

În ceea ce privește gustul amar al acestei decizii a trustului PRO TV, actrița Manuela Hărăbor a dezvăluit că nu este deloc dezamăgită, cu atât mai mult cu cât a mai trecut prin situații asemănătoare, chiar și în relația cu colegi pe care, anterior, i-a considerat prieteni.

„Nu, nu, nu, nu sunt deloc dezamăgită. Eu am întrebat înainte să ajung la casting, de trei ori, dacă sunt convinși că mă vor, pentru că eu am mai avut semnale și am fost în ultima vreme eliminată din foarte multe grupuri și grupulețe.

Colegi de-ai mei, pe care îi consideram prieteni, m-au eliminat de pe conturile sociale. Unii nici mai vorbesc cu mine. Deci semnale am avut. Nu sunt dezamăgită, pentru că eu am credința neclintită că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia lui Dumnezeu.

Și dacă nu a fost să fie, să fac parte din distribuția acestui serial, eu traduc în felul următor: Dumnezeu a vrut să mă salveze de la o încercare mult mai grea, așa că e foarte bine că s-a întâmplat așa.

De la bun început, înainte de a da startul. Și mergem înainte, știți vorba aia românească, tunci când cineva îți trântește ușa în nas, Dumnezeu îți deschide o alta mult mai benefică.

Așa că mergem înainte, cu credința în Dumnezeu, neclintiți în credința noastră, și totul o să fie bine”, a încheiat actrița Manuela Hărăbor, în exclusivitate pentru Gândul.

