Acuzații de malpaxis la Reșița. Un bebeluș a murit din cauza unei operații de cezariană posibil tardive

Sunt acuzații extrem de grave la adresa unor medici ginecologi de la Spitalul Județean de Urgență Reșița, după ce un nou-născut a murit la câteva ore de la naștere deși toate analizele din timpul sarcinii, inclusiv ecografia făcută cu doar 4 zile înainte, arătau că fătul este perfect sănătos. Complicațiile se pare că au apărut în timpul travaliului, când tânăra mamă nu ar fi fost ajutată să nască, iar intervenția medicului a venit prea târziu.

De două săptămâni, Denisa și Alexandru Stoin, doi tineri din Bocșa, trăiesc cea mai mare dramă din viața lor. 20 iulie ar fi trebuit să fie cea mai fericită zi pentru ei. Este însă ziua în care și-au pierdut primul lor copil, o fetiță. Maria a venit pe lume în urma unei operații de cezariană la Spitalul Județean din Reșița, dar intervenția, spune tânăra, care nu a mai ajuns să fie mamă, a fost făcută prea târziu și după ore întregi de travaliu în care medicul ginecolog nu a intervenit.

Prea târziu

Abia atunci medicul a decis că femeia trebuie operată. A fost însă prea târziu pentru fetiță.

Bebelușul a fost preluat de cei de la SMURD la Timișoara, unde a fost transportat nou-născutul. Echipa medicală nu a mai putut face nimic. Soții au sesizat Poliția, Parchetul și Colegiul Medicilor. Ei încearcă să înțeleagă de ce medicul a intervenit atât de târziu. O posibilă explicație ar fi că oficialul de gardă în acel weekend era șeful secției și întâmplător, chiar cel care a monitorizat sarcina Denisei.

Acestea însă nu era în spital, ci plecase, iar locul lui a fost ținut de un alt coleg.

Cei doi medici vizați în acest caz vor susține mâine o conferință de presă în care vor explica ce s-a întâmplat.

Recomandarea autorului: Gemenele Luizei, tânăra de 24 de ani care a murit după cezariană, au ajuns la spital. Ce s-a întâmplat la o săptămână de la înmormântarea mamei lor