În spațiul public și în presă se rostogolește de câteva zile o știre despre o taxă pe care Primăria Capitalei ar intenționa să o introducă pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București. În realitate, nu există un proiect în acest sens, care să fie trecut prin diferite direcții de specialitate, ci este o idee a unui consilier PSD.

Ideea implementării unei taxe pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București și circulă prin Capitală îi aparține consilierului Dan Cristian Popescu (PSD), fost viceprimar PNL al Sectorului 2.

Potrivit surselor Gândul, „proiectul” lui Popescu nu este unul trecut prin direcțiile de specialitate ale Primăriei Capitalei. În consecință, acest proiect nu este al Municipalității.

Mai mult, potrivit unor surse politice, ideea lui Dan Cristian Popescu nu ar avea susține politică din partea PSD.

Care e taxa pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București propusă de consilier

Pentru mașinile care nu sunt înmatriculate în București, Dan Cristian Popescu propune următoarele taxe:

3,5 euro/zi

6 euro/7 zile

9,5 euro/30 de zile

50 de euro/an.

O taxă de poluare a fost propusă la nivelul Capitalei, în 2019, însă nu a fost implementată.

Taxa din București care nu s-a mai implementat

Consiliul General al Municipiului București a aprobat pe data de 24 octombrie 2019, la propunerea primarului Gabriela Firea, introducerea vinietei Oxigen, care urma să fie introdusă de la 1 ianuarie 2020.

Potrivit proiectului de la vremea respectivă, mașinile sub Euro 3 nu mai aveau acces în centrul orașului, chiar dacă plăteau vinieta. Pentru mașinile sub Euro 3 vinieta urma să fie de 15 lei pe zi, iar pentru cele Euro 3 și de 4 – 5 lei pe zi.