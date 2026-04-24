Adio codului PIN din patru cifre de pe card: aceasta va fi noua modalitate de a vă proteja plățile

Adio codului PIN din patru cifre de pe card: aceasta va fi noua modalitate de a vă proteja plățile
Deși numerarul rămâne principala formă de plată în multe țări, plățile cu cardul câștigă teren rapid și pare probabil ca în următorii ani să depășească numerarul.

Motivul creșterii numărului de plăți cu cardul este comoditatea și viteza lor, deoarece aveți întotdeauna la dispoziție suma necesară de bani, fără să vă faceți griji cu privire la cât rest veți primi. Chiar și așa, acest lucru prezintă și riscuri. Deoarece este o tranzacție digitală, infractorii cibernetici au diverse modalități de a vă putea fura banii.

Prin urmare, cardurile bancare au măsuri de securitate, principala fiind codul PIN din patru cifre pe care trebuie să îl introduceți atunci când efectuați o plată. Cu toate acestea, se pare că această măsură de securitate ar putea fi eliminată în curând, întrucât, se pare că cele mai mari trei bănci din Franța dezvoltă o nouă generație de carduri mai sigure, care nu necesită un cod PIN.

Mai precis, NP Paribas, Crédit Agricole și Société Générale lucrează la carduri cu amprentă digitală. Procesul va fi același ca întotdeauna: trebuie să țineți cardul lângă cititorul de carduri, dar în loc să introduceți codul PIN, veți plasa degetul pe un senzor pătrat de pe card pentru a autoriza plata.

Cheia acestei schimbări este că securitatea este garantată, întrucât un cod PIN poate fi spart sau copiat, dar nimeni nu vă poate obține amprenta digitală. Mai mult, amprenta digitală nu părăsește niciodată cardul; informațiile nu sunt transmise comerciantului sau băncii, oferind un nivel de securitate care ar putea asigura succesul său.

Deși este încă un proiect aflat în stadii incipiente și foarte limitat în Franța, dacă va avea succes, ar putea deveni noul standard global.

