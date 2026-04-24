Programul „Gold card” al lui Trump pentru bogații planetei, fără interes. O singură viză permanentă de 1.000.000 de dolari a fost emisă

Programul „Gold Card”, lansat de administrația americană pentru investitori bogați, a generat până acum un interes limitat. Doar o singură viză permanentă, în valoare de un milion de dolari, a fost emisă, potrivit secretarului Comerțului.

Doar o persoană a obținut până acum celebra viză „gold card”, un program lansat de administrația americană pentru atragerea investitorilor străini bogați. Anunțul a fost făcut de Howard Lutnick, în cadrul unei audieri în fața Camerei Reprezentanților, scrie Reuters.com.

„O persoană a primit recent aprobarea și există câteva sute de persoane care au început procesul” de obținere a acestei vize, a declarat Lutnick.

Programul este gestionat de Departamentul Comerțului, în colaborare cu Departamentul de Stat, și oferă rezidență permanentă în Statele Unite în schimbul unei investiții de un milion de dolari.

Viza de lux din SUA

Inițial anunțat în iunie, programul „gold card” a fost oficializat în septembrie, după semnarea unui ordin executiv de către Donald Trump. Deși la început pragul de acces era de cinci milioane de dolari, forma finală a redus suma la un milion de dolari.

Programul a devenit efectiv operațional abia la finalul anului 2025 și promite obținerea rapidă a rezidenței permanente, în doar câteva săptămâni, conform informațiilor oficiale.

Noua viză se voia o alternativă la programul EB-5, deja existent, care permite cetățenilor străini să obțină rezidență în urma unor investiții semnificative în economia americană. Autoritățile americane susțineau însă că sistemul EB-5 este vulnerabil la fraude, motiv pentru care „gold card” a fost gândit ca o variantă mai sigură și mai eficientă, în contextul politicilor stricte privind imigrația ilegală.

Chiar și așa, statutul de viză presupune că „gold card” poate fi revocat în orice moment din motive de securitate națională.

Recomandarea autorului

