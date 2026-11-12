Adio spectacolului controalelor pe Facebook! Funcționarii publici nu vor mai avea voie să filmeze controalele cu telefonul propriu și să le transmită live pe Facebook sau TikTok. O nouă lege ar impune folosirea unor camere oficiale, iar imaginile devin automat secrete de serviciu

Funcționarii publici nu vor mai avea voie să filmeze controalele cu telefonul propriu și să le transmită live pe Facebook sau TikTok. Potrivit unei legi noi, vor fi folosite numai camere oficiale, iar imaginile devin automat secrete de serviciu.

Toate filmările vor fi făcute cu aparatură de serviciu

Noul text de lege iniţiat de mai mulţi senatori stabilește regimul juridic al înregistrărilor video și audio efectuate în timpul controalelor desfășurate de autorități și instituții publice, obligând la utilizarea exclusivă a unor dispozitive de serviciu, interzicând dispozitivele personale și instituind un regim de protecție strictă a acestor înregistrări.

Astfel, se interzice expres utilizarea dispozitivelor personale (telefoane mobile etc.) de către funcționarii publici pentru a filma, înregistra sau transmite live activități de control.

Toate înregistrările efectuate în timpul controalelor vor fi făcute exclusiv cu „dispozitive de serviciu”, inventariate și securizate de instituția de control.

Înregistrările efectuate dobândesc statutul de informații secrete de serviciu, cu regim juridic strict de gestionare, stocare și arhivare.

Fiecare autoritate trebuie să elaboreze proceduri interne (articolul 8) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Cui se adresează această lege

Legea vizează toate autoritățile și instituțiile publice cu atribuții de control (de la ministere la administrația locală), care vor trebui să cumpere echipamente de serviciu, să elaboreze proceduri și să instruiască personalul, cu costuri suportate din bugetele proprii (de stat sau locale), eșalonate pe șase luni.

Persoanele fizice și operatorii economici controlați beneficiază de protecție împotriva expunerii publice neautorizate și a prejudiciilor de imagine, fără costuri directe pentru ei.

Apariţia textului de lege este justificată de lipsa unui cadru legal unitar privind înregistrările din timpul controalelor și cazuri în care funcționari publici au filmat sau transmis live controale pe rețele sociale, cauzând prejudicii grave și adesea ireversibile de imagine persoanelor și firmelor controlate, chiar și atunci când acestea sunt ulterior găsite nevinovate.

Legea interzice funcționarilor publici să filmeze controalele cu telefonul personal sau să le transmită pe rețele sociale, obligându-i să folosească doar echipamente oficiale, ale căror înregistrări devin informații secrete de serviciu.