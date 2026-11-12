Nicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR, cu două zile înainte de protestul pro-Georgescu din weekend

Liderul de la Cotroceni a transmis un mesaj simpatizanţilor AUR, cu două zile înainte de protestul anunţat să aibă loc pe 14 noiembrie, în Parcul Izvor.

De peste 42 de zile, aceştia protestează în faţa Arestului Central, alături de susţinătorii lui Călin Georgescu.

Mesajul lui Nicuşor Dan pentru aceştia este unul de „simpatie”. preşedintele îi asigură că îi înţelege, chiar dacă nu a „avut mai multe ocazii de a dialoga și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane”.

„Am fost în situația de a critica statul, am fost ]n situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute. De a da statul în judecată, cred că de sute de ori, de a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Deci înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat de statul român. Dacă e simpatizant, e suficient să protestezi”, spune preşdintele în cadrul unei conferinţe de presă de la Cotroceni.

Situaţia se schimbă în cazul unui partid politic care protestează, subliniază Nicuşor Dan.

„Dacă ești partid politic, care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi”.

În cadrul aceleiaşi conferinţe, Nicușor Dan a susținut că venirea partidului la guvernare ar fi dus la retrogradarea României de către agențiile de rating și ar fi însemnat o prăbușire rapidă a economiei României, dar și o prăbușire a nivelului de trai.