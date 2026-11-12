Ministrul Transporturilor anunță securitate energetică și navigabilitate mai eficientă pe Dunăre, după înființarea grupului de lucru cu ministrul Energiei. Ce se va întâmpla cu proiectul Bala 2

Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Transporturilor, anunță securitate energetică și navigabilitate mai eficientă pe Dunăre, după înființarea grupului de lucru cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Într-o postare pe Facebook, acesta a explicat ce se va întâmpla cu proiectul Bala 2, o investiție hidrotehnică menită să faciliteze distribuția apei în zona de bifurcației care poartă același nume.

Ștefan Ovidiu Popa a anunțat înființarea unui grup de lucru pentru implementarea proiectului Bala 2. Acesta urmărește asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă și îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre pe tot parcursul anului.

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„Securitate energetică și navigabilitate mai eficientă pe Dunăre!

Sunt cele două obiective ale grupului de lucru pe care l-am înființat astăzi, în urma discuțiilor tehnice cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Acest grup de lucru se va ocupa de implementarea proiectului BALA 2 care are o importanță deosebită în primul rând pentru asigurarea debitelor de apă necesare răcirii reactoarelor de la Cernavodă.

În plus, acest proiect de reconfigurare a debitelor în zona Bala va permite o mai bună navigabilitate pe Dunăre pe toată perioada anului.

Ne dorim să găsim o soluție care să funcționeze pe termen lung, astfel încât situații precum cea din această vară să nu se mai repete.

Nu este normal să ai o centrală atomo-electrică a cărei funcționare să depindă de condițiile meteorologice.

Cum nu este normal nici ca transportul mărfurilor pe Dunăre să aibă întreruperi în anumite perioade ale anului.

România are nevoie de siguranță energetică! România are nevoie de un transport naval predictibil!”, se arată în mesajul notat de Ștefan Ovidiu Popa pe Facebook.

Implementarea proiectului Bala 2 ar putea reduce riscul unor noi opriri

Recent, premierul Luca Niculescu, în timpul unei vizite la Centrala de la Cernavodă, a vorbit despre necesitatea accelerării proiectului Bala 2. Acesta vizează îmbunătățirea distribuției apei în zona brațului Bala. Investiția ar urma să mențină nivelul și debitul Dunării la valori adecvate, inclusiv în perioadele secetoase.

Proiectul este important pentru funcționarea centralei de la Cernavodă. Aceasta are nevoie de un debit suficient de apă pentru răcirea instalațiilor. Fără măsuri împotriva secetei, centrala ar putea fi afectată și în viitor de situații similare celei din vara lui 2026. Mai multe detalii AICI.

Sursă foto: Facebook Ștefan Ovidiu Popa