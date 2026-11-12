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CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, demisionează după 33 de ani la conducerea companiei, pe fondul unui scandal amoros cu implicații de securitate națională și acuzații de spionaj chinezesc

CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, demisionează după 33 de ani la conducerea companiei, pe fondul unui scandal amoros cu implicații de securitate națională și acuzații de spionaj chinezesc
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Jensen Huang a demisionat joi din funcția de CEO și din consiliul de administrație al Nvidia. Acesta a pus capăt unei perioade de 33 de ani la conducerea gigantului pe care l-a cofondat. Decizia vine în urma scandalului major legat de două relații extraconjugale, dintre care una cu o femeie suspectată de autoritățile americane de spionaj pentru China.

Decizia a venit în contextul unei anchete privind aventura lui Huang cu o femeie despre care agențiile de informații americane suspectează că spionează pentru China.

Duminică Huang a recunoscut că a avut o relație intimă cu Alice Huang (fără legătură de rudenie), fostă directoare a companiei de centre de date Megaspeed din Singapore. Serviciile de informații din SUA suspectează că aceasta a colectat informații pentru Beijing, ceea ce a declanșat temeri de securitate națională și o anchetă independentă din partea Nvidia.

Miercuri, The New York Times a dezvăluit că Huang a avut o altă relație extraconjugală cu Kimberly Powell, vicepreședinte pentru domeniul sănătății în cadrul Nvidia, care îi era direct subordonată.

Senatorul republican Kevin Cramer a cerut public plecarea lui Huang din cauza riscurilor de securitate și șantaj. Consiliul de administrație s-a reunit miercuri seară pentru a discuta înlăturarea sa, ceea ce a dus la anunțul demisiei de joi.

Compania a anunțat imediat măsuri de tranziție pentru a asigura continuitatea operațională. Colette Kress, actuala vicepreședintă executivă și director financiar al NVIDIA, a fost de acord să ocupe funcția de director executiv interimar.

Kress a ocupat funcția de vicepreședintă executivă și director financiar al NVIDIA de când s-a alăturat companiei în septembrie 2013. În timpul mandatului său, a condus departamentul financiar al companiei și a jucat un rol cheie în creșterea și evoluția NVIDIA. Înainte de a se alătura NVIDIA, Kress a petrecut aproape 25 de ani în roluri financiare la companii de tehnologie de top, inclusiv Cisco și Microsoft.

Scandalul de spionaj și plecarea bruscă a fondatorului Nvidia au generat o reacție imediată și puternică pe bursă. Titlurile Nvidia au scăzut cu aproximativ 10% în tranzacțiile de dinaintea deschiderii pieței de joi, după ce compania pierduse deja sute de miliarde de dolari din capitalizare în zilele anterioare.

Deși Nvidia a precizat că până în prezent nu există dovezi că tehnologii secrete au fost compromise, investigația internă și ancheta autorităților americane continuă, iar unii acționari au inițiat deja acțiuni colective în instanță împotriva companiei.

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