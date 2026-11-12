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Doru Bușcu descifrează trimiterea în judecată a lui Georgescu: Eu văd o grabă politică în condamnarea lui Călin Georgescu/Se dorește o condamnare rapidă ca să nu mai poată candida

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Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost trimiși în judecată joi de DIICOT, în dosarul în care sunt arestați preventiv pentru fapte de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și inițiere și constituire a unui grup infracțional organizat. Rapiditatea cu care s-a decis trimiterea în judecată a liderului suveranist are un scop evident, imposibilitatea ca acesta să mai candideze la scrutinul prezidențial, a declarat jurnalistul Doru Bușcu în emisiunea Ai Aflat! de joi. 

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Într-un comentariu din studioul Gândul, redactorul-șef Cațavencii apreciază că, din perspectiva sa, graba cu care merg dosarele fostului prezidențiabil arată un scop evident. Se încearcă o condamnare rapidă a suveranistului, astfel încât acesta să nu mai aibă dreptul de a candida la alegerile prezidențiale.

Eu văd o grabă politică în condamnarea lui Călin Georgescu. Se dorește o condamnare rapidă ca să nu mai poată candida”.

Au fost sau nu au fost rușii?

Ionuț Cristache: Adevărata problemă, dacă e să o identificăm în raport cu Georgescu? Au fost sau nu au fost rușii?

Doru Bușcu: Păi ne-a spus președintele că de azi, a doua zi după conferința de presă, începe să se preocupe din nou. Că a pus-o în paranteză în perioada în care s-a ocupat de criza politică. Nu știm cât a fost această perioadă. 

Ionuț Cristache: Și ție ți se pare credibil ce zice Nicuşor Dan?

Doru Bușcu: Au fost doar ultimele două săptămâni în care s-a format guvernul PSD – Nicuşor sau au fost toate cele 4 luni și jumătate în care guvernul a fost interimar sub conducerea lui Bolojan?

Ionuț Cristache: Nu e clar că ni se servește o gogoașă? 

Bușcu: Nu sunt dovezi

Doru Bușcu: Evident că nu. Și nu că se servește o gogoașă, că nici măcar gogoașa nu există. Gogoașa este povestea unei gogoși. Pentru că e limpede că nu sunt dovezi pentru afirmațiile care au stat, cel puțin politic, la argumentarea gestului năpraznic pe care Curtea Constituțională l-a făcut atunci (n.r. – anularea alegerilor). Nu discutăm dacă era bine, dacă era rău, dacă se întâmpla o catastrofă economică, dacă ar fi ieșit prin Georgescu. 

Ionuț Cristache: Și dacă nu sunt dovezi pentru momentul ăla, nu riscăm ca nepenalizându-i pe cei care au făcut ce au făcut, să o facă din nou? Nu ne trezim din nou cu anularea alegerelor peste doi ani că nu le convine rezultatul la parlamentare sau la prezidențiale peste 3?

„S-au ferit să încadreze juridic alegerile anulate”

Doru Bușcu: Dosarele au ca bază politică acel eveniment, dar ca bază judiciară nu l-au. S-au ferit. Ele au mers pe schimbul de mail-uri, pe convorbiri. Nu sunt legate de convorbiri sau operațiuni păcute pentru a câștiga alegerile. Eu cred că nici ei nu se așteptau să aibă rezultatul ăsta. Pe toată lumea a surprins. Și încă o dată, acest rezultat ar fi fost banal, depășit cu mult de candidații PSD și AUR, dacă nu ar fi fost acel tranzacționism stupid de voturi.

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