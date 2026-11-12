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Verdictul anchetatorilor bulgari în tragedia de pe autostrada Trakia: Șoferul român de TIR nu este vinovat pentru carambolul în care au murit 12 oameni. Cum s-ar fi produs accidentul

Verdictul anchetatorilor bulgari în tragedia de pe autostrada Trakia: Șoferul român de TIR nu este vinovat pentru carambolul în care au murit 12 oameni. Cum s-ar fi produs accidentul
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Marian Marinov, directorul interimar al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria, a precizat joi că ancheta în privința accidentului de pe autostrada Trakia va fi una anevoioasă atât din punct de vedere tehnic, cât și juridic, scrie presa bulgară..

Oficialul bulgar a explicat că amploarea fără precedent a accidentului în lanț face ca stabilirea vinovăției individuale pentru fiecare impact să fie extrem de complicată, deoarece autoritățile nu au o metodologie standard pentru un caz atât de complex.

Bilanțul tragediei a ajuns la 12 persoane decedate și aproximativ 50 de răniți, după ce unul dintre pacienții aflați în stare critică la spitalul din Sliven a murit. Printre victime se numără și un cetățean român internat la spitalul din Burgas, care se află în continuare în stare critică și este ventilat mecanic.

Accidentele în lanț s-au produs pe ambele sensuri de mers în apropierea orașului Iambol, unde au fost implicate în total 86 de vehicule (63 pe sensul spre Burgas și 23 pe sensul spre Sofia).

Anchetatorii cred că accidentul de pe sensul opus are o legătură cauzală cu accidentul inițial, întrucât unele dintre mașini au trecut prin bariera despărțitoare și au creat un pericol pentru cei care circulau din sens opus, care au fost și ei prinși în ceață.
Potrivit lui Marian Marinov, expertiza tehnică va fi decisivă pentru a reconstitui exact cum s-au produs leziunile fiecărei victime și pentru a stabili care șofer a contribuit la decesul sau rănirea celorlalți participanți la trafic.

Marinov a precizat că sunt programate expertize medico-legale ale celor decedați, dar și ale celorlalți 51 de răniți. Pe lângă cei implicați în accidente, investigatorii trebuie să audieze și aproximativ 100 de persoane, inclusiv polițiști și pompieri care au intervenit la fața locului.

Anchetatorii analizează, de asemenea, conduita fiecărui conducător auto în condiții de ceață densă, inclusiv dacă aceștia au adaptat viteza și au păstrat distanța regulamentară. Sarcina este complicată de faptul că fiecare coliziune ulterioară modifică aranjamentul mașinilor și urmele impacturilor anterioare.

De asemenea, va fi verificată și starea suprafeței drumului și marcajele de pe secțiunea respectivă de drum. Parchetul a solicitat deja de la Agenția de Infrastructură Rutieră documentele pentru reparațiile și punerea în funcțiune a secțiunii.

„În opinia mea, pavajul nu este atât de important. Important este dacă șoferul a avut suficient timp să reacționeze. Dar nu dacă s-a cufundat în ceață și a fost surprins de o mașină invizibilă în fața sa.”„Ceața nu este un obstacol pe drum, ci o condiție. Una dintre principalele îndatoriri ale șoferului este să țină cont de vizibilitate pentru a-și alege viteza”, a spus Marinov.

Răsturnarea de situație în cazul șoferului român

Inițial, un șofer român de TIR în vârstă de 62 de ani a fost reținut sub suspiciunea că ar fi declanșat coliziunea după ce a încetinit brusc în ceață, însă procurorii au decis să îl elibereze fără a formula acuzații împotriva lui.

Marian Marinov a precizat clar joi că autocamionul românesc nu a provocat accidentul, ci a reprezentat doar un obstacol pe carosabil. Conform declarațiilor oficiale, accidentul a fost declanșat de un autobuz care a lovit din spate TIR-ul românesc, șoferul autobuzului neîndeplinindu-și obligația legală de a reduce viteza în condiții de ceață.

„Acest camion nu a provocat accidentul. A fost un obstacol pe drum. A fost cauzat de cel care l-a lovit. Un autobuz l-a lovit. Este evident că șoferul autobuzului nu și-a îndeplinit datoria și nu a încetinit, în ciuda ceții”, a spus Marinov.

„Una dintre versiuni este că s-a oprit din cauza unei alte mașini din fața lui. Cealaltă este că a încetinit din cauza ceții și a lipsei de vizibilitate, dar ultimul nu s-a conformat”, a subliniat Marinov.

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