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Putin a propus emisarilor SUA organizarea unei misiuni umanitare similare cu cea mediată de Melania Trump

Putin a propus emisarilor SUA organizarea unei misiuni umanitare similare cu cea mediată de Melania Trump
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La discuțiile de joi de la Kremlin,Vladimir Putin le-a spus emisarilor americani că Rusia propune o misiune umanitară comună ruso-ucraineană în orașul ucrainean Kostiantynivka, a raportat agenția de știri Interfax.

Putin a spus că își dorește o misiune umanitară similară cu cea mediată de Prima Doamnă Melania Trump care a dus la evacuarea civililor din orașul Oleșkî din sud-estul Ucrainei.

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Misiunea, desfășurată la finalul lunii octombrie, a fost un succes, iar Melania Trump i-a primit în vizită pe delegații ruși și ucraineni.

Putin a specificat că este necesar un număr de cinci zile ca orașul Kostiantynivka să fie curățat de mine.Bătălia de la Kostiantynivka dintre forțele armate ruse și cele ucrainene a început la 25 octombrie 2025.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a raportat că 70-80% din soldații ruși omorâți de ucraineni în anul 2025 și-au pierdut viața în direcția către orașul Kostyantynivka din regiunea Donețk.

Ambele părți revendică controlul asupra orașului înființat în 1812, având o populație de 2.800 de oameni.

Sursa Foto: The Time/Casa Albă

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