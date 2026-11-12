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Alexandru Toader rămâne în arest la domiciliu. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile

Alexandru Toader rămâne în arest la domiciliu. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile
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Alexandru Toader, fiul fostului ministru Tudorel Toader, va rămâne în arest la domiciliu până pe 21 decembrie. Instanța a prelungit măsura cu 30 de zile, în dosarul în care este cercetat pentru viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Alexandru Toader a fost reținut pe 23 octombrie de procurorii din Iași, fiind acuzat de fapte comise asupra unor studente. O zi mai târziu, Curtea de Apel Iași a dispus arestarea sa preventivă.

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Tudorel Toader și Alexandru Toader

Pe 3 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu, pentru 19 zile. Instanța a prelungit acum măsura cu încă 30 de zile. Alexandru Toader nu poate părăsi locuința fără aprobare și nu are voie să contacteze victimele sau martorii din dosar, arată Iași TV Life.

Alexandru Toader a fost destituit din funcția didactică

Recent, Tudorel Toader a reacționat după ce Comisia de Etică a UAIC a decis destituirea fiului său din funcția didactică. Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Tudorel Toader a precizat că decizia Comisiei de Etică poate fi contestată în 30 de zile la Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar. Hotărârea acesteia poate fi atacată ulterior în instanță.

Fostul ministru al Justiției a spus că decizia UAIC a fost luată după aproximativ un an de cercetări. Totodată, a fost comunicată în aceeași zi în care s-au încheiat dezbaterile de la ÎCCJ privind arestarea fiului său. El a invocat necesitatea unor clarificări, a tratamentului egal și a respectării prezumției de nevinovăție.

„Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri. Credem că un tratament egal pentru situații similare este întotdeauna dezirabil și că trebuie lăsată instanța de judecată să decidă, cu respectarea prezumției de nevinovăție”, a scris acesta.

Tudorel Toader a precizat că fiul său nu a contestat suspendarea activității didactice până la finalizarea procesului penal.

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