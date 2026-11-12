„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 12 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Daniel-Cătălin Zamfir, dezvăluiri din „cămara cu termite”. Ce nu se spune despre companiile de stat

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Daniel-Cătălin Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vorbește despre problemele pe care le-a găsit în instituțiile pe care le conduce. Ce a descoperit în minister și cine beneficiază de privilegiile plătite din bani publici? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Contracte de miliarde pentru industria de apărare. De ce ajung banii în afara țării, în timp ce fabricile românești se confruntă cu probleme? Ce interese se află în spatele marilor decizii și ce loc mai are România în acest joc?

Protestul AUR, blocat de Primăria Capitalei. Decizie justificată sau joc politic?

Bolojan, între reformă și privilegiile din PNL. Ce se întâmplă în interiorul partidului și de ce este pus fostul premier în fața unor întrebări incomode?