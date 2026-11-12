Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 12 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Daniel-Cătălin Zamfir, dezvăluiri din „cămara cu termite”. Ce nu se spune despre companiile de stat

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 12 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Daniel-Cătălin Zamfir, dezvăluiri din „cămara cu termite”. Ce nu se spune despre companiile de stat

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe joi, 12 noiembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Daniel-Cătălin Zamfir, dezvăluiri din „cămara cu termite”. Ce nu se spune despre companiile de stat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Daniel-Cătălin Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, vorbește despre problemele pe care le-a găsit în instituțiile pe care le conduce. Ce a descoperit în minister și cine beneficiază de privilegiile plătite din bani publici? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Contracte de miliarde pentru industria de apărare. De ce ajung banii în afara țării, în timp ce fabricile românești se confruntă cu probleme? Ce interese se află în spatele marilor decizii și ce loc mai are România în acest joc?

Protestul AUR, blocat de Primăria Capitalei. Decizie justificată sau joc politic?

Bolojan, între reformă și privilegiile din PNL. Ce se întâmplă în interiorul partidului și de ce este pus fostul premier în fața unor întrebări incomode?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVPrincipalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”
00:13
Principalul rival al lui Bolojan din PNL acuză o campanie de atacuri online după ce și-a anunțat candidatura la șefia partidului. „Cine plătește aceste conturi fictive?”
FLASH NEWSAlin Tișe îl critică dur pe Bolojan și îl acuză că încalcă statutul PNL. „E un comportament dictatorial care încalcă în mod evident statutul”
21:47
Alin Tișe îl critică dur pe Bolojan și îl acuză că încalcă statutul PNL. „E un comportament dictatorial care încalcă în mod evident statutul”
EXCLUSIVAlin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
21:09
Alin Tișe explică în direct la Gândul de ce candidează împotriva lui Bolojan la șefia partidului. „Nu e competiție, ci o încercare de a convinge membrii PNL să aleagă altă direcție”
EXCLUSIV„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
15:19
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 11 noiembrie, de la ora 20:30. În exclusivitate, Alin Tișe, dezvăluiri despre ruptura din PNL
EXCLUSIVViorica Dăncilă, atac la adresa lui Nicușor Dan legat de modul în care ar trebui evaluate campaniile electorale: „Pentru ce vrea să ne pregătească domnul președinte?”
22:05, 10 Nov 2026
Viorica Dăncilă, atac la adresa lui Nicușor Dan legat de modul în care ar trebui evaluate campaniile electorale: „Pentru ce vrea să ne pregătească domnul președinte?”
EXCLUSIVViorica Dăncilă avertizează că legătura României cu SUA e sabotată din interior: „Nominalizările au fost mai mult din rândul celor care s-au poziționat împotriva partenerilor strategici”
21:30, 10 Nov 2026
Viorica Dăncilă avertizează că legătura României cu SUA e sabotată din interior: „Nominalizările au fost mai mult din rândul celor care s-au poziționat împotriva partenerilor strategici”
Mediafax
Au uitat portbagajul DESCHIS în Brașov. Turiștii spanioli, ȘOCAȚI de ce au găsit când s-au întors la mașină
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge în Capitală, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
Care este CEA MAI MARE pensie specială din România? Dezvăluirile șefei CNAS
Click
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Cancan.ro
Dovada clară că Valerie Lungu a fost MARGINALIZATĂ de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express
Ce se întâmplă doctore
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Originile muzicii ar putea avea cel puțin 135.000, poate chiar milioane de ani vechime
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
PROIECT DE LEGEAdio spectacolului controalelor pe Facebook! Funcționarii publici nu vor mai avea voie să filmeze controalele cu telefonul propriu și să le transmită live pe Facebook sau TikTok. O nouă lege ar impune folosirea unor camere oficiale, iar imaginile devin automat secrete de serviciu
16:35
Adio spectacolului controalelor pe Facebook! Funcționarii publici nu vor mai avea voie să filmeze controalele cu telefonul propriu și să le transmită live pe Facebook sau TikTok. O nouă lege ar impune folosirea unor camere oficiale, iar imaginile devin automat secrete de serviciu
CONTROVERSĂCiprian Ciucu spune că decizia de autorizare a protestului AUR din București nu intră în atribuțiile primarului general, dar susține că „pot apărea violențe”. Despre acuzațiile lui George Simion: „Habar n-am despre ce vorbește”
16:32
Ciprian Ciucu spune că decizia de autorizare a protestului AUR din București nu intră în atribuțiile primarului general, dar susține că „pot apărea violențe”. Despre acuzațiile lui George Simion: „Habar n-am despre ce vorbește”
ULTIMA ORĂ🚨 Atac armat în apropiere de Casa Albă: Cinci persoane au fost împușcate. Suspectul, identificat și urmărit de poliție, s-a baricadat într-un apartament
16:24
🚨 Atac armat în apropiere de Casa Albă: Cinci persoane au fost împușcate. Suspectul, identificat și urmărit de poliție, s-a baricadat într-un apartament
MESAJNicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR, cu două zile înainte de protestul pro-Georgescu din weekend
16:22
Nicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR, cu două zile înainte de protestul pro-Georgescu din weekend
ULTIMA ORĂCEO-ul Nvidia, Jensen Huang, demisionează după 33 de ani la conducerea companiei, pe fondul unui scandal amoros cu implicații de securitate națională și acuzații de spionaj chinezesc
16:13
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, demisionează după 33 de ani la conducerea companiei, pe fondul unui scandal amoros cu implicații de securitate națională și acuzații de spionaj chinezesc
FLASH NEWSVerdictul anchetatorilor bulgari în tragedia de pe autostrada Trakia: Șoferul român de TIR nu este vinovat pentru carambolul în care au murit 12 oameni. Cum s-ar fi produs accidentul
16:06
Verdictul anchetatorilor bulgari în tragedia de pe autostrada Trakia: Șoferul român de TIR nu este vinovat pentru carambolul în care au murit 12 oameni. Cum s-ar fi produs accidentul

Cele mai noi

Trimite acest link pe