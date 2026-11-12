Ciprian Ciucu spune că decizia de autorizare a protestului AUR din București nu intră în atribuțiile primarului general, dar susține că „pot apărea violențe”. Despre acuzațiile lui George Simion: „Habar n-am despre ce vorbește”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi, 12 noiembrie, în cadrul unui eveniment organizat pe șantierul de la Pasajul Apărătorii Patriei de primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, că nu a primit, din partea lui George Simion sau a unui alt reprezentant din partidul AUR, vreo cerere de autorizare pentru protestul anunțat sâmbătă, 14 noiembrie, în proximitatea Palatului Parlamentului. Edilul a explicat că decizia de autorizare a manifestației nu îi aparține, ci cade în atribuțiile unei comisii de specialiști care „au identificat, pe rețelele de socializare, îndemnuri la proteste violente”, în contextul în care sâmbătă are loc, pe Arena Națională, și meciul dintre România și Polonia, în Liga B din UEFA Nations League. Mai mult, Ciprian Ciucu a precizat că nimeni nu își dorește ca, în țara noastră, să aibă loc mișcări de stradă similare celor care au izbucnit în Franța.

Totodată, primarul general al Capitalei a reacționat la acuzațiile pe care George Simion le-a lansat în seara zilei de miercuri, 11 noiembrie, la adresa președintelui Nicușor Dan, care, potrivit informațiilor prezentate public de liderul AUR, ar fi ordonat ca Primăria Municipiului București să nu autorizeze manifestația de sâmbătă.

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„Dacă ar fi decizia mea, nu aș fugi de ea și ar fi foarte simplă” / „Din cauza meciului, pot apărea violențe”

„Eu nu știu să fi primit, din partea partidului AUR vreo cerere de autorizație. Nu am văzut. Întrebați-l pe domnul Simion un de a depus-o. Nu am văzut o astfel de autorizație.

Aceste lucruri nu țin de arbitrarul primarului, că vreau eu, că nu vreau eu. Că îmi este sau nu îmi este mie simpatic domnul Simion. Aceste lucruri le fac specialiștii, care evaluează niște riscuri. Știu că e un meci foarte important.

Până acum, s-a cerut avizarea unor evenimente culturale, nu protest, din câte am înțeles. Specialiștii au spus că au identificat, pe rețelele de socializare, fel și fel de îndemnuri la proteste violente. Ei fac aceste recomandări. Comisia ia decizii în baza acestor recomandări.

Nu primarul ia decizia. Dacă ar fi decizia mea, nu aș fugi de ea și ar fi foarte simplă. O comisie din specialiști evaluează foarte clar care este situația, pentru că nu vrem să se întâmple în România ceea ce s-a întâmplat în Franța.

Din câte am înțeles, din cauza meciului, unde se adună mase mari de oameni, pot apărea violențe. Treaba acestei comisii este fix de a proteja vieți, de a proteja integritatea fizică, de a nu avea mașini și magazine vandalizate”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu, reacție la acuzațiile aduse de George Simion: „Habar n-am despre ce vorbește”

Primarul general al Capitalei a fost întrebat și despre informațiile prezentate în spațiul public de George Simion, care a afirmat, în direct la Digi24, că președintele Nicușor Dan ar fi dat ordin ca Primăria Municipiului București să nu autorizeze manifestația organizată de AUR în Parcul Izvor.

George Simion a afirmat că deține informația din trei surse, inclusiv de la „apropiații și consilierii” lui Ciprian Ciucu.

„Habar n-am despre ce vorbește domnul Simion, întrebați-l pe dânsul. Nu știu ce înseamnă „consilierii mei”. Consilierii mei personali? Extrem de puțin probabil. Consilierii generali din PNL? Habar n-am dacă a vorbit cu careva dintre ei”, a mai explicat primarul general al Capitalei.