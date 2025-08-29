Administrația în moarte clinică, după măsurile lui Bolojan din Pachetul 2? Lider sindical: „40.000 de oameni dați afară / Cea mai mare politizare”

Bogdan Schiop, liderul Sindicatului Angajaților din Administrație, s-a declarat extrem de dezamăgit după întâlnirea cu reprezentanții guvernului la ședința consiliului tripartid pe Pachetul 2.

„Am asistat la închiderea și practic la cea mai mare politizare a Administrației Publice din România. Vor fi dați afară 40.000 de oameni, deși am încercat să precizăm reprezentanților guvernului României, tot ceea ce presupune, care vor fi efectele negative. Faptul că pe economiile la buget pe care ei le preconizează, discutăm de vreo două miliarde și jumătate de lei, asta este precizează că vor fi economii din 40.000 de oameni dați afară.

Nimeni nu ia în considerare că acestor vor trebuie să li se plătească jumătate din contribuțiile la Asigurările Social și ele vor fi diminuate, prin 40.000 de oameni dați afară se face o economie echivalentă cu suma virată partidelor politice, din 2024 până în mai 2025, adică un miliard și vreo 400 de milioane de lei”, a declarat Bogdan Schiop.