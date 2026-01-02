Când banii nu mai țin pasul cu traiul zilnic. De la cine se împrumută cel mai des românii și pentru ce

Salariile ajung tot mai greu de la o lună la alta, iar tot mai mulți români ajung să apeleze la împrumuturi pentru a face față cheltuielilor zilnice sau pentru planuri mai mari. Românii se împrumută, în principal, din trei surse: familie și prieteni, bănci și, în cazul pensionarilor, casele de ajutor reciproc (CAR). Motivele diferă în funcție de venit, vârstă și contextul economic.

Familia și prietenii, prima soluție în situații de urgență

Pentru cheltuieli neprevăzute sau perioade dificile, mulți români aleg să se împrumute mai întâi de la familie sau prieteni. Sunt sume mai mici, fără dobândă, foloste pentru:

plata facturilor;

medicamente;

alimente;

cheltuieli urgente.

Această formă de împrumut este frecventă mai ales în rândul celor cu venituri mici sau instabile, care nu se califică pentru credite bancare.

Băncile, principala sursă pentru sume mari

Tot mai mulți români se îndreaptă către bănci, chiar dacă dobânzile rămân ridicate. Datele Băncii Naționale arată că, doar pentru creditele de nevoi personale, împrumuturile au crescut cu 5% într-o jumătate de an, ceea ce înseamnă aproximativ 5 miliarde de lei luați de români pentru consum.

Banii împrumutați de la bănci sunt folosiți pentru:

dorințe personale;

plata facturilor;

concedii;

probleme medicale;

achiziții importante;

cumpărarea unei locuințe.

Băncile vin cu tot mai multe oferte: dobânzi fixe, rate pe perioade lungi, pauze de plată de până la trei luni și asigurări în caz de șomaj. Economiștii atrag atenția că un credit trebuie făcut doar dacă este strict necesar și că ratele nu ar trebui să depășească 25% din venitul lunar al familiei.

Creditul ipotecar, tot mai căutat, în ciuda prețurilor mari

Chiar dacă inflația rămâne ridicată, iar prețurile locuințelor au crescut puternic, românii continuă să cumpere case pe credit. 58% dintre achizițiile imobiliare se fac prin credite ipotecare.

Prețurile apartamentelor s-au dublat în unele orașe, iar salariile nu au ținut pasul. Pentru un apartament de aproximativ 100.000 de euro, un român are nevoie de un salariu net de peste 7.500 de lei pentru a fi eligibil la bancă.

Pensionarii, nevoiți să se împrumute pentru traiul zilnic

O categorie tot mai afectată este cea a pensionarilor. Mulți ajung să se împrumute la CAR, mai ales în preajma sărbătorilor, pentru:

alimente;

medicamente;

plata facturilor

La nivel național, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au peste 1,4 milioane de membri, iar numărul celor care solicită împrumuturi aproape că se dublează de la o lună la alta. Sumele pot ajunge până la 30.000 de lei, rambursabile în cel mult doi ani.

Românii se împrumută din ce în ce mai des pentru a acoperi nevoi de bază sau pentru a-și menține nivelul de trai. Dacă familia rămâne soluție de avarie, băncile devin principala sursă de finanțare, în ciuda costurilor ridicate. Economiștii avertizează că îndatorarea excesivă poate deveni o problemă majoră, mai ales într-un context economic marcat de inflație, taxe mai mari și incertitudine.

