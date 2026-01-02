Prima pagină » Știri externe » Iranul este dispus să vândă arme avansate în schimbul criptomonedelor. Care este motivul

Iranul este dispus să vândă arme avansate în schimbul criptomonedelor. Care este motivul

02 ian. 2026, 05:15, Știri externe
Iranul se laudă cu un arsenal balistic și are ca obiectiv să învingă Israelul  și SUA,  dar nu dispune nici măcar de rezerve cu apă pentru propria populație.  După ce a încasat lovituri dure de la aviația israeliană și cea americană în războiul de 12 zile din vara trecută, precum și cu revolte sociale declanșate din cauza crizei economice, Teheranul este dispus să vândă arme avansate, inclusiv rachete, drone și nave de război.

Însă, achizițiile se fac numai în schimbul criptomonedelor, cu scopul de a evita sancțiunile occidentale impuse de SUA. Oferta vine de la Centrul de Export al Ministerului Apărării, informează Financial Times.

Ce este și mai interesant? Armamentul este vândut chiar pe site-ul MINDEX, valabil în mai multe limbi, inclusiv în limba engleză. Sunt scoase la vânzare rachete de croazieră și alte tipuri de proiectile anti-navă. Clienții trebuie să respecte însă și niște condiții despre cum să folosească armele în războaiele cu alte țări, cu toate că termenii sunt negociabili între părți.

Portalul online este dotat și cu un asistent virtual cu inteligență artificială pe post de ghid pentru potențialii clienți. Prețurile nu sunt publice, însă platforma informează că clienții pot să efectueze plata din țările lor și pot inspecta personal mărfurile.

Țările sancționate de UE și SUA folosesc criptomonede  și canale alternative pentru achiziționarea de „bunuri sensibile”. Însă, SUA chiar a luat măsuri și asupra entităților rusești pentru folosirea criptomonedelor în încercarea de a ocoli sancțiunile.

Clienții care încearcă să cumpere armament din Iran prin plăți convenționale se pot înfrunta cu riscul de a fi blocați de sistemele financiare vestice ca rezultat al sancțiunilor impuse de SUA, UE și Marea Britanie. Autoritățile din SUA au acuzat recent Iranul pentru utilizarea de active digitale în vânzarea petrolului și transferul a sute de milioane de dolari în afara sistemului bancar formal.

În septembrie, Trezoreria SUA a impus sancțiuni asupra persoanelor cu legături cu Garda Revoluționară Iraniană din cauza operațiunilor bancare prin rețele din umbră, utilizând croptomonede în procesarea plăților în numele statului iranian.

Iranul a devenit din 2024 al 18-lea exportator mondial de armament după Australia și Norvegia, transmite Stockholm Institute for Peace Research. Țara condusă de Ali Khamenei a devenit și principalul furnizori de drone pentru Rusia de la invadarea Ucrainei.

Sursa Foto: Mediafax Foto

