Motivul surprinzător pentru care s-ar fi plâns Horațiu Potra de presiuni asupra sa în penitenciar. „Asta nu înseamnă ca e vorba de vreun abuz"

Adina AnghelescuOana Zvobodă
02 ian. 2026, 05:30
Motivul surprinzător pentru care s-ar fi plâns Horațiu Potra de presiuni asupra sa în penitenciar.
Horațiu Potra s-ar fi plâns că se fac presiuni asupra sa, în penitenciar, pentru a da declarații împotriva fostului candidat la președinție, Călin Georgescu. În caz contrar, fiul lui ar ajunge într-o celulă cu deținuți violenți. Surse din Administrația Națională a Penitenciarelor infirmă însă acuzațiile.

Surse din interiorul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au dezvăluit pentru Gândul care ar fi fost cauza pentru care Horațiu Potra s-a plâns că se fac presiuni asupra sa în penitenciar.

„Horațiu Potra a fost supărat și s-a plâns judecătorului de supraveghere că fiul lui a fost mutat în altă cameră.

Atunci când au fost aduși la Rahova, din lipsa spațiului, au stat în aceeași cameră, dar conform regulamentului, imediat ce s-a eliberat un loc în zona destinată persoanelor reținute tinere, a fost plasat acolo. Asta nu înseamnă că e vorba de vreun abuz”, au explicat sursele.

Horațiu Potra

Avocatul lui Horațiu Potra: „I s-au cerut declarații mincinoase”

Avocatul lui Horațiu Potra, Șerban Moga, a declarat, în urmă cu câteva zile, că un incident grav ar fi avut loc în penitenciar. Clientul său ar fi fost adus în biroul directorului de către persoane mascate .

Șerban Moga a susținut că Horațiu Potra ar fi fost amenințat cu represalii asupra fiului său dacă nu face declarații împotriva lui Călin Georgescu. Concret, fiul urma să fie mutat într-o celulă cu deținuți violenți.

„Vreau să vă transmit în primul rând un incident care a avut loc aseară. În jurul orei 19, domnul Potra ar fi fost adus în biroul directorului de penitenciar de niște persoane mascate, care nu s-au prezentat, care au spus că sunt reprezentanți ai României și atât, și care l-au interogat în legătură cu faptele, spunându-i că ceilalți băieți din dosar și că Călin Georgescu ar fi dat declarații împotriva lui și că ar fi necesar ca și dânsul să dea declarații legate de Călin Georgescu și de acele arme care fac obiectul dosarului.

Domnul Potra a cerut să participe un avocat la audieri, le-a transmis că nu vrea să dea niciun fel de declarații, cu atât mai puțin declarații mincinoase, că asta i s-a cerut – să dea declarații mincinoase față de Călin Georgescu și față de ceilalți din dosar, inclusiv față de acele arme care au fost găsite la percheziții, în dosarul care e acum la CAB”, a declarat Șerban Moga la Realitatea Plus.

Dorian Potra

I s-a spus: „Domnule, nu vezi unde ești? Ce avocat? Nu ai ce să contactezi niciun avocat, nu ai cu cine să vorbești, discuți acum cu noi și o să vezi că, în situația în care nu dai declarații, o să îți faci mai mult rău. O să-l mutăm pe băiatul tău într-o celulă cu niște persoane violente, o să avem grijă ca rezidența ta aici să nu fie una plăcută”, a completat avocatul.

Șerban Moga a afirmat ulterior că va depune o plângere penală la Parchet pentru cercetare abuzivă și șantaj.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost transferați din Arestul Poliției Capitalei la Penitenciarul Rahova.

Ce acuzații i se aduc lui Horațiu Potra

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

  • Acuzațiile au fost formulate în contextul în care, potrivit procurorilor, Călin Georgescu ar fi cerut organizarea unui prostest care urma să aibă loc în data de 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului.
  • Protestatarii aveau să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”, iar protestul urma să fie deturnat prin violențe.

