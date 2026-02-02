Prima pagină » EXCLUSIV » Fane Spoitoru și bătaia despre care nimeni nu a avut curaj să vorbească. „A căzut urât. Mi-a părut rău că am dat în el”

Fane Spoitoru și bătaia despre care nimeni nu a avut curaj să vorbească. „A căzut urât. Mi-a părut rău că am dat în el”

Andrei Dumitrescu
02 feb. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Galerie Foto

Unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi bucureșteni a povestit, în exclusivitate pentru emisiunea „Martorii”, cum l-a bătut, într-un club celebru din București, pe Fane Spoitoru.  De altfel, aceasta a fost și ultima dată când fostul lider incontestabil al lumii interlope românești s-a implicat într-o luptă de stradă.

Fane Spoitoru

Titișor Ion, zis Fane Spoitoru a fost unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din țară, care reușise să se impună încă dinainte de Revoluție, când controla cu autoritate bandele de hoți concentrate în zona Dudești.

Povestea lui Alberto

Undeva în jurul anului 2008, într-o perioadă în care încerca să se afirme ca om de afaceri, Fane Spoitoru a generat un conflict într-un club celebru din București. Cu această ocazie, liderul interlop a fost bătut rău de Alberto Ungureanu, unul dintre cei mai cunoscuți bodyguarzi din Capitală.

Alberto Ungureanu, în platoul „Martorii”

Prezent în platoul „Martorii”, Alberto a povestit ce s-a întâmplat în ziua incidentului și cum s-a ajuns ca o seară de distracție să se încheie în mod violent.

Alberto Ungureanu își amintește că fusese sunat de Claudia Ion, fiica lui Fane, care frecventa clubul respectiv și pe care o cunoștea. Aceasta l-a rugat s-o ajute cu o masă mai mare, deoarece urma să vină cu tatăl ei și alte aproximativ 10 persoane, pentru a serba o zi onomastică.

Fane Spoitoru

Ajuns la club împreună cu grupul său de apropiați, Fane Spoitoru a primit, chiar din partea lui Alberto, un bodyguard care a stat de pază pentru ca liderul de atunci al lumii interlope să nu fie deranjat.

„Fane s-a pus direct în gardă”

Alberto spune că în cursul serii la masa lui Fane ar fi existat un incident cu o ospătăriță, care la un moment dat ar fi refuzat să-i mai servească. Cu toate că nu i s-a făcut vreun reproș, la plecare, în loc să-i lase niște bani bodyguardului care l-a păzit, Fane Spoitoru l-a luat la pumni.

Înmormântarea lui Fane Spoitoru, în 2016

În acest context, Alberto a intervenit și a urmat un schimb de lovituri.

„Când m-a văzut că vin, Fane s-a pus direct în gardă”, a povestit invitatul. Cei doi bărbați s-au bătut cu pumnii, iar, la un moment dat, lovit în bărbie, Spoitoru a căzut.

Înmormântarea lui Fane Spoitoru, în 2016

„A căzut urât. Mi-a părut rău că am dat în el”, a povestit Aberto. Între timp, bărbații care îl însoțeau pe liderul interlop au fost bătuți de ceilalți agenți de securitate.

După bătaie, interlopii s-au urcat în mașini și au plecat. Conștienți că Fane Spoitoru s-ar putea întoarce cu forțe sporite, bodyguarzii au rămas la club ore bune, cu toate că soarele ieșise de mult. La câteva ore după ce au plecat, fostul lider al lumii interlope a revenit însoțit de mai mulți bărbați și au agresat un paznic în vârstă pe care l-au găsit în curtea clubului.

Timp de aproape 20 de ani, bătaia pierdută de Fane Spoitoru a fost un subiect foarte puțin cunoscut, chiar și în mediile apropiate lumii interlope.

Vezi emisiunea integral:


Foto: Mediafax Foto

