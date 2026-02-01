Prima pagină » Actualitate » Ponta intervine în scandalul Temu. „Nu mai vin coletele în România, se duc în Budapesta sau Sofia”

01 feb. 2026, 21:21, Actualitate
Fostul premier Victor Ponta este revoltat pentru că Guvernul a introdus o taxă pe pachetele care vin din China, măsură care afectează în special persoanele cu venituri mici, nu pe cei bogați. Decizia a dus la scăderea numărului de colete procesate în România, pierderi de venituri și redirecționarea pachetelor prin alte țări.

Victor Ponta a comentat măsura luată de Guvernul Bolojan de a introduce o taxă pe coletele Temu și Shein. Fostul premier a numit această decizie drept una nedreaptă, și asta pentru că cei care au dat ordonanța nu fac comenzi pe astfel de platforme, cea mai afectată fiind populația cu venituri mici.

„Oamenii bogați nu iau de pe Temu”

„Asta e prostia și am citit o știre care reflectă tot. Guvernul Bolojan a pus o taxă pe pachetele Temu din China, măsură incorectă, nedreaptă, ticăloasă, oamenii bogați nu iau de pe Temu. Toți influencerii pe care i-ați văzut la Cotroceni că mâncau stridii și mâncăruri scumpe ăia nu  iau de pe Temu, ei iau din magazine scumpe, ai lovit în populația cu venituri mici, care se uită la 10 lei”, a spus Victor Ponta, la România TV.

„România e bolnavă și vine Bolojan o operează cu toporul”

După luarea acestei măsuri, niciun pachet din China nu mai ajunge pe Otopeni din cauza noilor taxe, iar toate se îndreaptă către Budapesta sau Sofia, urmând să ajungă la noi pe cale terestră, ceea ce înseamnă că România nu mai încasează nimic.

„Ce s-a întâmplat că au venit datele, nu mai vine niciun pachet la Otopeni că am rămas și fără ce încasam la Otopeni și cei care lucrau și se duc toate pachetele la Budapesta și Sofia și vin aici, asta înseamnă să nu ai minte. România e bolnavă și vine Bolojan o operează cu toporul. La fel pe energie, România are cel mai mare preț la energie din Europa”, a mai declarat Victor Ponta.

