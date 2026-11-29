Adrian Mutu se află printre primii concurenți confirmați pentru sezonul 2027 al emisiunii Survivor, difuzată de Antena 1. Fostul internațional român va intra în competiția din Republica Dominicană, unde va trebui să facă față unor probe dificile și condițiilor dure de supraviețuire.

Potrivit Pagina de Media, fostul fotbalist a acceptat provocarea pentru a-și testa limitele fizice și psihice, considerând Survivor unul dintre cele mai solicitante formate de televiziune din România.

„Toată viaţa am căutat performanţa şi provocările care să mă scoată din zona de confort. Niciodată nu am acceptat proiecte care păreau uşoare, aşa că atunci când am primit propunerea pentru Survivor, nu am stat pe gânduri”, a declarat Adrian Mutu.

Cine mai intră în echipa Faimoșilor

Pe lângă Adrian Mutu, Antena 1 a confirmat și participarea artistei Bella Santiago, care va face parte din echipa Faimoșilor.

Cântăreața a povestit că a urmărit ediția precedentă de acasă și că și-a dorit să ajungă la rândul său în competiție, pentru a experimenta provocările de pe traseu.

„Anul trecut, am trăit show-ul de acasă – cu emoţii, fericire, lacrimi şi momente în care mi-aş fi dorit să fiu eu pe traseu şi să simt ce înseamnă această competiţie!”, a spus artista.

Un alt nume confirmat pentru noul sezon este Chef Samuel. Acesta se pregătește să renunțe temporar la activitatea profesională și la confortul de care beneficiază în viața de zi cu zi pentru a participa la aventura din Republica Dominicană.

„Anul 2027 vine cu cea mai mare provocare a vieţii mele – o să las în urmă zona de confort, bucătăria care-mi aduce atât de multe satisfacţii şi emisiunile în care mă simt confortabil şi să plec spre Republica Dominicană, spre jungla care mă aşteaptă cu noi surprize”, a declarat el.

Deocamdată, Antena 1 nu a anunțat data exactă la care va debuta noul sezon Survivor. Postul de televiziune urmează să dezvăluie și alte nume ale vedetelor care vor intra în competiția din Republica Dominicană.