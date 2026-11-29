Călin Georgescu a fost ales președinte al Partidului Credință, Demnitate și Unitate (CDU), în cadrul unui congres al formațiunii politice, desfășurat la începutul lunii noiembrie. Ulterior, pe adresa de e-mail a formațiunii ar fi fost transmis un mesaj prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale anunța că refuză funcția. Autenticitatea mesajului nu a fost însă confirmată. Informațiile apar în contextul în care, în ultima perioadă, au existat mai multe voci despre o posibilă intrare a lui Călin Georgescu în conducerea unui partid politic.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Congresul CDU a avut loc pe 7 noiembrie, iar membrii formațiunii au votat pentru ca Georgescu să preia conducerea acesteia. Alegerea s-a făcut în condiții speciale, în contextul în care, la data respectivă, fostul candidat la Președinție se afla în Arestul Central al Capitalei, potrivit Antena3CNN.

Potrivit sursei citate, după congres, pe adresa de e-mail a partidului ar fi ajuns un mesaj atribuit lui Călin Georgescu, prin care acesta ar fi refuzat să preia funcția de președinte. Nu există însă o confirmare independentă că mesajul este autentic sau că a fost transmis chiar de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Informațiile apar în contextul în care, în ultima perioadă, au existat mai multe discuții despre o posibilă intrare a lui Călin Georgescu în conducerea unui partid politic. Inclusiv din interiorul AUR au fost voci care au vorbit despre posibilitatea ca acesta să preia conducerea formațiunii. Mohamad Murad, unul dintre liderii AUR, a declarat că fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi potrivit pentru a conduce partidul. La rândul său, liderul AUR, George Simion, a afirmat că Georgescu ar putea ocupa funcția de președinte de onoare al partidului. Declarația a venit în contextul scandalului legat de dosarul în care Simion este acuzat de instigare în legătură cu declarațiile din 2024, de la Biroul Electoral Central.

Cine conducea partidul înainte de alegerea lui Călin Georgescu

Partidul Credință, Demnitate și Unitate a fost înființat în 2025 și a dobândit personalitate juridică printr-o hotărâre a Tribunalului București din 26 iunie 2025. Decizia a rămas definitivă la 17 septembrie 2025, prin neapelare, iar formațiunea a fost înscrisă în Registrul partidelor politice. Potrivit documentelor instanței, la înființarea partidului, funcția de președinte era ocupată de Constantin Telegan.

Călin Georgescu, în arest la domiciliu

Călin Georgescu rămâne în arest la domiciliu, după ce Curtea de Apel București a respins, miercuri, 25 noiembrie, ca inadmisibilă contestația formulată de fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Fostul candidat a fost trimis în judecată, alături de Ionel Rusen, într-un dosar instrumentat de DIICOT, în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro, reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu, în contextul unei presupuse afaceri care ar fi implicat obținerea unei finanțări externe.

Potrivit procurorilor, omul de afaceri ar fi fost convins să plătească bani pentru obținerea unei finanțări de ordinul milioanelor de euro. Împrumutul nu s-ar fi concretizat, iar suma transferată nu ar fi fost restituită.

Separat, Georgescu este judecat, alături de Horațiu Potra și alți inculpați, într-un dosar privind tentativa de lovitură de stat. De asemenea, este vizat într-un dosar în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea unor persoane vinovate de genocid și crime de război.