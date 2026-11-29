Crăciunul este o perioadă plină de obiceiuri, iar unele pot părea destul de bizare. Pe tot globul, sărbătorile implică tot felul de obiceiuri: de la aruncatul pantofilor și ascunderea ustensilelor de curățenie, până la decorarea brazilor cu pânze de păianjen elaborate sau chiar cu capre vii.

Aceste tradiții diverse, unele vechi de secole, altele apărute de doar câteva decenii, sunt profund integrate în sărbătorile din întreaga lume, din Catalonia până în Caracas, devenind o parte esențială a spiritului festiv. Pentru a celebra aceste excentricități specifice Crăciunului, iată 12 dintre cele mai neobișnuite obiceiuri de pe glob, potrivit The Independent.

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Germania și Austria – Krampus

În folclorul alpin austro-bavarez, Krampus este însoțitorul înfricoșător al lui Moș Crăciun – o creatură diabolică ce îi pedepsește pe copiii neascultători pe parcursul perioadei festive. Această ființă mitică – păroasă, cu copite și coarne mari – este „sărbătorită” în fiecare an, pe 5 decembrie, în multe orașe din Germania și Austria, în cadrul unui eveniment numit Krampusnacht. Acesta include adesea o paradă în care sute de oameni se costumează în Krampus și aleargă unii după alții pe străzi.

Catalonia – Bușteanul care „defecă”

Există câteva tradiții catalane ciudate, una dintre ele fiind „caga tió” sau „bușteanul care defecă”. În cele două săptămâni premergătoare Crăciunului, dintr-un mic buștean se creează o figurină cu un zâmbet larg, care este apoi așezată pe masa din sufragerie. Bușteanul trebuie hrănit zilnic cu fructe, nuci și dulciuri, înainte ca – în Ajunul Crăciunului – să fie lovit cu bețe, moment în care „elimină” bunătățile pe care le conține.

Un alt obicei catalan care implică tematica excrementelor este „caganer” – o micuță figurină înfățișând o persoană care își face nevoile – ce apare în scenele Nașterii Domnului. În ultimii ani, figurinele „caganer” vândute în magazine și la târgurile de Crăciun din întreaga regiune au început să înfățișeze tot felul de celebrități, de la Donald Trump până la fotbalistul rival pe care îl detestați cel mai mult, mai scrie sursa citată anterior.

Caracas – Mersul pe role la biserică

În Caracas, capitala Venezuelei, pe parcursul întregii perioade a sărbătorilor, oamenii merg la slujbele religioase de dimineață pe role. Drumurile sunt chiar închise circulației, în mod special în diminețile cuprinse între 16 decembrie și Ajunul Crăciunului.

Japonia – Pui prăjit

Deși Crăciunul nu este sărbătoare națională în Japonia, acest lucru nu îi împiedică pe mulți japonezi să îl sărbătorească. Se spune că Moș Crăciun – cunoscut sub numele de „Santa Kurohsu” – are ochi și în ceafă, putând astfel să-i supravegheze pe copiii neascultători. Totodată, tortul japonez de Crăciun este, de obicei, un pandișpan cu frișcă și căpșuni.

O altă particularitate legată de masa de Crăciun este faptul că mulți japonezi merg la restaurantele KFC în ziua de Crăciun sau în preajma acesteia. Se pare că săptămâna premergătoare datei de 25 decembrie este, pentru acest lanț de restaurante din Japonia, cea mai profitabilă perioadă a anului.

Portugalia – Comemorarea celor decedați

În Portugalia, Crăciunul – având o latură mai religioasă – este și un moment de comemorare: în Ajunul Crăciunului (sau, uneori, în dimineața zilei de Crăciun), familiile așază tacâmuri suplimentare la masă pentru rudele decedate. Acest obicei se numește „consoda” și se crede că aduce noroc familiei. Masa include cod sărat, cartofi și diverse deserturi specifice regiunii.

Republica Cehă – Aruncatul pantofului

În perioada Crăciunului, femeile din Cehia apelează la un truc interesant pentru a-și prevesti viața amoroasă în anul care urmează. Femeile necăsătorite se așază cu spatele la ușa de la intrare și aruncă un pantof peste umăr. Dacă pantoful cade cu vârful îndreptat spre ușă, este foarte probabil ca femeia respectivă să se căsătorească în următoarele 12 luni.

Norvegia – Ascunderea măturilor

În Norvegia, se crede că Ajunul Crăciunului coincide cu sosirea spiritelor rele și a vrăjitoarelor. Pentru a se proteja, familiile își ascund toate măturile și ustensilele de curățenie înainte de a merge la culcare.

Ucraina – Pânze de păianjen în pomi

În Ucraina, brazii de Crăciun sunt decorați, în mod tradițional, cu un păianjen artificial și o pânză de păianjen. Acest obicei, despre care se spune că aduce noroc, își are originea într-o legendă populară despre o femeie săracă ce nu își permitea să-și împodobească bradul. În dimineața de Crăciun, ea a descoperit că un păianjen îi acoperise bradul cu o pânză strălucitoare.

Groenlanda – Piele de balenă la cină

Dacă ți se pare că varza de Bruxelles are un gust neplăcut, ar trebui să încerci una dintre delicatesele de Crăciun din Groenlanda. „Mattak” – piele crudă de balenă, cu tot cu stratul de grăsime – este una dintre ele. O alta este „kiviak”: o pasăre mică este învelită în piele de focă, îngropată timp de câteva luni și apoi consumată după ce s-a descompus.

India – Pomi de mango

Doar aproximativ 2,3% din populația Indiei este creștină, ceea ce înseamnă, totuși, în jur de 25 de milioane de oameni. Sărbătoarea este marcată prin slujba de la miezul nopții și oferirea de cadouri; însă, în lipsa brazilor sau a pinilor, oamenii împodobesc în schimb banani sau pomi de mango.

Scandinavia – Caprele de Crăciun („Yule goats”)

Un simbol tradițional scandinav al Crăciunului, „capra de Crăciun” era considerată, în trecut, un spirit care apărea înainte de perioada sărbătorilor pentru a se asigura că totul se desfășoară așa cum trebuie. În secolele următoare, capra a preluat rolul de aducătoare de daruri, fiind ulterior înlocuită de Moș Crăciun. În prezent, figurinele mici reprezentând capre, confecționate din paie, sunt decorațiuni populare pentru brad în toată Scandinavia.

Slovacia – Aruncarea budincii

În Slovacia, există o tradiție la masa de Crăciun conform căreia cel mai în vârstă membru al familiei aruncă o parte din budincă (preparată, de obicei, din lapte, pâine, semințe de mac și ceva dulce) pe tavan. Cantitatea care rămâne lipită de tavan indică norocul de care vor avea parte membrii familiei în anul care urmează.