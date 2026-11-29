Alexia Stan, o tânără originară din orașul Codlea, județul Brașov, a obținut două distincții internaționale alături de Echipa Națională de Bucătari Juniori a României, la Culinary World Cup 2026, competiție desfășurată în Luxemburg, între 21 și 25 noiembrie. Juniorii români au câștigat medalia de argint la proba Restaurant of Nations și bronzul la Chef’s Table, într-un concurs la care au participat echipe din 61 de țări. Rezultatul reprezintă o premieră pentru echipa națională de juniori la competiția din Luxemburg.

Opt tineri bucătari au reprezentat România la competiția din Luxemburg

Echipa României a fost formată din opt tineri bucătari, printre care s-a numărat și Alexia Stan. Alături de ea au concurat Andrei Miron, Fabian Lupoi, Eusebiu Horodincă, Costeluș Ceplinsche, Matei Sima, Marius Dascălu și Robert Oniga. Membrii echipei au avut o medie de vârstă de aproximativ 21-22 de ani.

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Participarea la concursul internațional a fost precedată de luni întregi de pregătire și antrenamente, realizate cu sprijinul Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din Turism (ANBCT). Efortul tinerilor s-a concretizat în două medalii obținute în zile consecutive, la cele două probe ale competiției.

Pregătirea echipei a fost coordonată de chef Bogdan Cozma, care a condus delegația națională și la ediția din 2024 a competiției internaționale IKA Stuttgart. Sub îndrumarea acestuia, cei opt juniori au reprezentat România la concursul gastronomic din Luxemburg, unde au reușit să obțină un rezultat în premieră pentru echipa românească de juniori.

Alexia Stan a obținut o medalie de aur și la o competiție din Spania

Rezultatele obținute în Luxemburg continuă seria performanțelor internaționale ale Alexiei Stan. Cu opt luni înainte de Culinary World Cup 2026, tânăra din Codlea a participat la o competiție gastronomică organizată la Barcelona, în perioada 23-26 martie 2026.

Aceasta a făcut echipă cu Andrei Miron la concursul desfășurat în cadrul târgului Alimentaria + Hostelco, unde cei doi au câștigat medalia de aur. Proba le-a cerut să pregătească două preparate: un antreu pe bază de biban de mare și un fel principal care avea la bază mușchi de vită.

Preparatele au fost evaluate de juriu în funcție de mai multe criterii, printre care gustul, aspectul și modul de prezentare. De asemenea, au fost luate în considerare tehnica de lucru, respectarea regulilor de igienă și organizarea activității în bucătărie.