Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, urmează să semneze luni, la Luxemburg, acordul de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), o instituție financiară internațională menită să mobilizeze fonduri pentru investiții în apărare, securitate și infrastructură critică.

România se numără printre cele șapte state fondatoare ale noii instituții și va găzdui la București biroul regional pentru flancul sudic, consolidându-și astfel poziția strategică în regiune.

Ceremonia de semnare a acordului constitutiv al DSRB va avea loc la Filarmonica din Luxemburg, în prezența unor oficiali de rang înalt, printre care premierul Marelui Ducat al Luxemburgului, Luc Frieden, și ministrul Finanțelor din Luxemburg, Gilles Roth.

Din rândul statelor semnatare mai fac parte Albania, Belgia, Grecia, Letonia, Turcia și Ucraina.

„Semnarea acordului constitutiv al DSRB marchează o etapă importantă în redefinirea modului în care statele finanțează securitatea. În actualul context geopolitic, în care consolidarea capacităților de apărare și a rezilienței economice reprezintă priorități strategice, constituirea unei instituții financiare multilaterale dedicate acestor obiective răspunde necesității mobilizării unor resurse financiare suplimentare, predictibile și sustenabile pe termen lung”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor.

Bucureștiul va deveni centru regional pentru flancul sudic

Un alt câștig important pentru România este decizia ca Bucureștiul să găzduiască biroul regional al DSRB pentru flancul sudic.

Potrivit Ministerului Finanțelor, această alegere „consolidează poziția strategică a României în regiune și creează noi oportunități pentru atragerea de capital, dezvoltarea industriei naționale de apărare și integrarea companiilor românești în lanțurile internaționale de producție și furnizare”.

Care sunt obiectivele Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență

DSRB este concepută ca o instituție financiară multilaterală, cu obiectivul de a oferi acces la finanțări pe termen lung, în condiții competitive.

Potrivit Ministerului Finanțelor, banca va funcționa complementar altor mecanisme financiare existente, precum SAFE, Banca Europeană de Investiții sau instituțiile financiare naționale.

Printre principalele obiective ale noii instituții se numără:

Mobilizarea capitalului public și privat pentru investiții în apărare, securitate și reziliență;

Acordarea de împrumuturi și garanții statelor membre și companiilor;

Sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii din sectoarele strategice;

Dezvoltarea capacităților industriale și tehnologice și promovarea inovației.

Ministerul Finanțelor: Participarea României răspunde unei provocări majore

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au subliniat că implicarea României în acest proiect este importantă în contextul angajamentelor asumate în domeniul apărării și securității.

„Pentru România, participarea la constituirea DSRB răspunde unei provocări majore a următorilor ani: finanțarea angajamentelor strategice în domeniul apărării și securității, concomitent cu menținerea echilibrului fiscal-bugetar și protejarea resurselor necesare dezvoltării economice”, au precizat aceștia.

Inițiativa reprezintă o etapă importantă pentru România în consolidarea poziției sale ca actor regional, dar și în îndeplinirea obiectivelor strategice de securitate și dezvoltare economică la nivel internațional.