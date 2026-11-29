Ministerul Apărării Naționale (MApN) revine în scandalul drapelelor cu noi precizări. În cadrul unei postări pe pagina oficială de Facebook, ministerul a explicat care este diferența între steag și drapel.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a precizat, ieri, că steagurile pe care militarii români le țineau în mâini, la repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, erau acoperite cu huse de protecție. Acestea sunt utilizate cu scopul de a feri steagurile de ploaie, praf și eventuale deteriorări. Inițial, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia steagurile ar fi fost acoperite cu pungi negre precum cele de gunoi. MApN, însă, a venit cu o serie de clarificări.

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Care e diferența între steag și drapel

Statul Major al Apărării precizează că învelitorile folosite la repetițiile paradei de 1 Decembrie au protejat steagurile de identificare ale unităților militare de intemperii. Instituția subliniază că acestea nu trebuie să fie confundante cu Drapelul Național sau cu drapelele de luptă. Acestea au un statut juridic distinct. Drapelul de luptă este acordat prin decret prezidențial și este păstrat și prezentat la ceremonii conform regulamentelor militare.

„Precizări privind steagurile de identificare de la repetițiile pentru parada de 1 Decembrie. În urma interpretărilor apărute în spațiul public cu privire la imaginile de la repetițiile pentru Parada Militară Națională, Statul Major al Apărării precizează că militarii au folosit învelitori pentru a proteja de intemperii steagurile de identificare ale unităților participante. Steagurile de identificare ale unităților militare nu trebuie confundate cu Drapelul Național al României sau cu drapelele de luptă, acestea având un statut juridic distinct. Steagul de identificare este un element de heraldică militară, care individualizează fiecare unitate prin însemne proprii, întâlnite și pe fanioane, insigne sau embleme de mânecă. Drapelul de luptă, în schimb, este acordat prin decret prezidențial, iar păstrarea, paza și prezentarea acestuia în cadrul ceremoniilor se realizează potrivit regulamentelor militare. În preajma paradei de Ziua Națională, imagini din timpul pregătirilor sunt folosite uneori în afara contextului pentru a discredita Armata României. Răspundem acestor încercări prin informare publică și prin faptele militarilor care își îndeplinesc misiunile în fiecare zi”, arată MApN.

Instituția a prezentat și simbolurile Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” – „Scorpionii Roșii”, folosite pe steagul de identificare și pe emblemele unității.

„Încrederea cetățenilor în Armata României se construiește prin fapte și prin acces la informații corecte. Vă îndemnăm să verificați informațiile din surse credibile și să urmăriți comunicările oficiale ale Statului Major al Apărării și ale Ministerului Apărării Naționale.

În imaginea alăturată vă prezentăm un exemplu de heraldică militară, ilustrând modul în care simbolurile specifice Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” – „Scorpionii Roșii” se regăsesc pe steagul de identificare, pe emblemele de mânecă și pe alte elemente reprezentative ale unității”, se arată în postarea MApN de pe Facebook.

Sursă foto: Facebook MApN