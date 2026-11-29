Protestele antiguvernamentale din Albania au degenerat în confruntări între manifestanți și poliție, în timp ce mii de oameni cer demisia premierului Edi Rama. O femeie în vârstă de 80 de ani, cunoscută drept „Bunica Revoluției”, a devenit un simbol al protestelor antiguvernamentale din Albania.

Bujare Ishmi a devenit virală după ce a fost filmată în Tirana,în timp ce lipește abțipilduri pe scuturile forțelor de ordine.

Fiecare abțibild cere încarcerarea prim-ministrului Edi Rama. Unul dintre jandarmi i se opune și aproape că o îmbrâncește. Se duce la un alt jandarm să lipească abțibildul de scutul acestuia.

Bătrânica este unul dintre cei câteva mii de manifestanți care au protestat împotriva construirii unei stațiuni de lux într-o zonă protejată din Albania de către ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner.

Cine este „Bunicuța Revoluției” din Albania

Când Bujare Ishmi, o ingineră pensionară, ajunge la o manifestație, mulțimea strigă: „Nona! Nona!”. Așa îi spun albanezii „Bunicii Revoluției” — figura matriarhală neoficială a mișcării de protest anti-Rama.

Ishmi nu este la prima experiență de acest gen: ea s-a opus dictaturii comuniste în 1989, iar astăzi iese în stradă aproape în fiecare seară.

Poartă o pancartă pe care scrie:

„Voi aveți puterea crimei; noi avem puterea adevărului”.

Protestul pașnic pe care îl duce Bujare Ishmi

Într-un videoclip care a devenit viral, ea se apropie de un cordon de poliție și lipește abțibilduri cu mesajul „Rama, demisia!” pe scuturile polițiștilor.

Un agent încearcă să o oprească, dar ea îl ignoră cu un gest hotărât — iar un scut de intervenție devine, astfel, un panou de afișaj. În acest gest se regăsesc umor, curaj și un mesaj clar.

Context: Cele mai violente proteste din Albania de la căderea comunismului

În acest an, au avut loc peste 150 de zile de proteste împotriva guvernului albanez și a lui Rama; manifestanții au protestat față de presupusa corupție și au solicitat sprijin în contextul costurilor ridicate ale vieții și ale educației în țară. În timp ce jandarmii îi stropeau pe protestatari cu tunurile cu apă, o femeie cu hainele ude leoarcă s-a ridicat, având o umbrelă la îndemână. Ea s-a năpustit peste unul dintre jandarmii cu furtunul cu apă să-l bată cu umbrela. Jandarmul a împins-o spre un alt jandarm. Femeia a început să-l lovească cu furie.

După îmbrânceli, acesta o aruncă pe asfalt. Întinsă la pământ, o femeie mai tânără vine să o ajute, însoțită de o altă protestatară care era echipată cu o mască anti-gaze. Cele două o ajută pe femeie să se ridice și să o scoată din zona conflictelor.Potrivit presei albaneze, unii protestatari au aruncat cu materiale pirotehnice și au încercat să străpungă un cordon al poliției. Ministerul Sănătății din Albania a anunțat că opt persoane au fost rănite, printre care un polițist și doi jurnaliști.

Tulburările sunt alimentate de acuzații de corupție, un nivel de trai scăzut și nemulțumirea față de activitatea guvernului.Poliția albaneză a folosit drone pentru a lansa gaze lacrimogene asupra protestatarilor.

Protestele, care au început inițial ca o opoziție față de proiectele turistice de pe coasta albaneză ale familiei Trump, au evoluat într-o mișcare mai amplă care cere acum demisia lui Rama.

Sursa Video: tanjug.official, Instagram