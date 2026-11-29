Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea introducerea unor reguli mai clare pentru medicii care își desfășoară activitatea atât în spitalele publice, cât și în sistemul privat. Oficialul a adus în discuție un model aplicat în Germania, care ar putea fi adaptat legislației din România și care ar permite spitalelor de stat să limiteze temporar activitatea privată a unor medici, în anumite condiții.

„Ar trebui să existe reguli mai clare pentru medicii care lucrează simultan în sistemul public și în cel privat”, a scris Alexandru Rogobete duminică, pe contul său de Facebook.

Modelul din Germania, luat în calcul de ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete a explicat că a analizat modul în care este reglementată activitatea medicală suplimentară în Germania și consideră că unele dintre prevederile aplicate acolo ar putea fi luate în calcul și în România.

Ministrul a arătat că, în anumite spitale germane, medicii trebuie să declare activitățile profesionale suplimentare desfășurate în mediul privat și, în unele cazuri, au nevoie de acordul scris al angajatorului.

„În anumite spitale germane, activitatea profesională suplimentară (în mediul privat/cabinetul propriu privat) trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului”, spune ministrul.

Pornind de la acest model, Rogobete propune introducerea unui mecanism prin care unitățile medicale publice să poată interveni atunci când activitatea privată a unui medic afectează funcționarea spitalului.

„ Un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective”.

În ce situații ar putea fi limitată activitatea în mediul privat

Potrivit ministrului, o asemenea măsură ar putea fi aplicată în situațiile în care spitalele se confruntă cu un deficit important de personal medical, care pune în pericol asigurarea liniilor de gardă.

De asemenea, intervenția ar putea fi justificată atunci când numărul mare de pacienți și listele de așteptare afectează accesul acestora la tratamente și servicii medicale. Alexandru Rogobete a ținut însă să precizeze că propunerea nu urmărește interzicerea activității medicilor în sistemul privat și nici restricționarea activității spitalelor private care respectă legislația.

„Vreau să fie foarte clar: nu discutăm despre interzicerea activității în privat și nici despre spitalele private care funcționează corect și respectă regulile”, explică Rogobete.

Medicii care pleacă de la stat la propriile cabinete, în atenția ministrului

Oficialul a explicat că propunerea vizează în special situațiile în care activitatea din mediul privat ajunge să afecteze serviciile oferite pacienților în spitalele publice. Printre exemplele menționate se numără medicii care părăsesc spitalul în timpul programului pentru a merge la propriile cabinete sau cazurile în care pacienții sunt direcționați din sistemul public către cabinete private.

„Acele situații pe care le cunoaștem cu toții: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-și continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcționat din sistemul public către cabinetul privat sau situațiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public”.

Ministrul a subliniat că nu dorește să generalizeze, precizând că există numeroși medici care își desfășoară activitatea cu responsabilitate în ambele sisteme.

„Nu vreau să generalizez. Sunt foarte mulți medici care își fac meseria cu responsabilitate în ambele sisteme”, adaugă ministrul.

La finalul mesajului, Alexandru Rogobete a solicitat opiniile pacienților și ale medicilor cu privire la oportunitatea și aplicabilitatea unei asemenea măsuri în România.

„Sunt interesat atât de opinia pacienților, cât și de cea a medicilor”, a încheiat Alexandru Rogobete.