Adrian Năstase, amplu articol despre rolul pe care serviciile de informații îl au în politica externă. „Raportările diplomatice, sursele umane, mijloacele tehnice și cercetarea surselor deschise trebuie să se completeze”

Adrian Năstase, fost premier al României, a scris, miercuri, o analiză în care explică care este rolul serviciilor de informații în fundamentarea politicii externe. „Serviciile sprijină politica externă în trei momente: înaintea unei decizii, prin avertizare și evaluarea opțiunilor; în timpul aplicării acesteia, prin urmărirea reacțiilor; ulterior, prin verificarea rezultatelor și semnalarea nevoii de corectare”, scrie Adrian Năstase.

„Calitatea politicii externe depinde de capacitatea unui stat de a înțelege mediul internațional înainte ca evoluțiile acestuia să îi restrângă opțiunile. Serviciile de informații contribuie la această înțelegere prin identificarea intențiilor, evaluarea capacităților și anticiparea riscurilor. Ele reduc incertitudinea, fără să o poată elimina. Contribuția lor devine utilă atunci când evaluarea profesională ajunge la timp la decident, iar acesta o integrează într-o judecată care ține seama de interesul național, resurse, dreptul internațional și consecințele politice”, scrie Adrian Năstase.

Potrivit fostului premier al României, informația nu înseamnă simpla acumulare de date confidențiale, iar informațiile publice verficiate pot avea valoare strategică.

Informația ca suport al deciziei

„Produsul relevant este analiza: confruntarea surselor, explicarea contextului și formularea unor estimări privind evoluțiile posibile. Un document secret poate fi incomplet sau înșelător; o informație publică, verificată și interpretată corect, poate avea valoare strategică. Raportările diplomatice, sursele umane, mijloacele tehnice și cercetarea surselor deschise trebuie să se completeze. Avantajul unui serviciu constă în capacitatea de a reuni aceste perspective și de a identifica ceea ce nu este încă vizibil în discursul oficial”, scrie fostul șef de Guvern.

Adrian Năstase explică apoi cum pot sprijini serviciile politica externă a unui stat.

„Serviciile sprijină politica externă în trei momente: înaintea unei decizii, prin avertizare și evaluarea opțiunilor; în timpul aplicării acesteia, prin urmărirea reacțiilor; ulterior, prin verificarea rezultatelor și semnalarea nevoii de corectare. Fundamentarea este, așadar, un proces continuu. În pregătirea unei negocieri, cunoașterea constrângerilor interne ale interlocutorului, a priorităților sale reale și a marjei sale de compromis poate fi la fel de importantă ca analiza poziției publice”, este de părere Adrian Năstase.

Întreaga analiză a lui Adrian Năstase poae fi citită AICI.