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Doi tineri acuzați că ar fi folosit un robot pentru a pipăi o adolescentă de 16 ani. Autoritățile germane au deschis o anchetă

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Poliția din Köln, Germania, a deschis o anchetă împotriva a doi tineri, de 16 și 19 ani, suspectați că ar fi controlat un robot care a pipăit o adolescentă. Incidentul a fost transmis în direct pe rețelele sociale.

Cum s-a petrecut incidentul bizar în Köln

În înregistrarea video, o tânără îmbrățișează robotul îmbrăcat într-o uniformă verde, cu o cască aurie și un lanț auriu. Ea îl ține de spate și se apropie de el, moment în care robotul începe să facă gesturi cu mâinile. Tânără speriată, se îndepărtează și țipă.

Serviciile de urgență au fost alertate, iar cei doi tineri au fost găsiți la o stradă distanță, la scurt timp după incident. Robotul se afla în portbagajul unei mașini, unde fusese pus de proprietarul său, potrivit poliției.

Ce anchetează poliția din Köln în cazul robotului acuzat de hărțuire

Potrivit poliției din Renania de Nord-Westfalia, incidentul ar fi avut loc sâmbătă, în jurul miezului nopții, în fața unui restaurant fast-food din apropierea centrului orașului Köln.

Autoritățile au declarat că proprietarul robotului, în vârstă de 16 ani, și un prieten de 19 ani au transmis incidentul în direct pe rețelele sociale și ar fi făcut comentarii în timpul acestuia.

Cei doi au fost găsiți la scurt timp după incident, la o stradă distanță. Robotul se afla în portbagajul unei mașini. Poliția a confiscat dispozitivul și două telefoane mobile și încearcă să stabilească dacă mișcările robotului au fost controlate în mod deliberat.

Într-o postare ulterioară pe Facebook, poliția a avertizat că unele comentarii publicate online despre acest caz „pot depăși limita și, în cel mai rău caz, pot constitui o infracțiune”.

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