Rheinmetall nu a notificat încă oficial Consiliul Concurenței și Comisia de Examinare a Investițiilor Directe (CEID) cu privire la preluarea Șantierului Naval Mangalia, deși compania germană a câștigat licitația pentru achiziția activului cu 138 de milioane de euro, fără TVA. Finalizarea tranzacției depinde de obținerea avizelor necesare, iar compania a anunțat că va transmite informații oficiale în perioada următoare.

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Cele două instituții românești nu primiseră încă notificarea la momentul publicării informațiilor. Documentul era așteptat în zilele următoare, informează Mediafax.

Licitație câștigată după cinci încercări

Activul funcțional al Șantierului Naval Mangalia, operat de Damen Shipyards Mangalia, a fost adjudecat pe 9 octombrie de Rheinmetall Real Estate România SRL, în cadrul licitației organizate de lichidatorul judiciar CITR. Prețul de adjudecare a fost de 138 de milioane de euro, fără TVA.

Vânzarea a venit după patru încercări anterioare fără rezultat. În aprilie 2026, creditorii au respins planul de reorganizare al companiei, ceea ce a împins șantierul în etapa falimentului.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, după adjudecare.

Guvernul României a salutat, de asemenea, rezultatul licitației.

Tranzacția are nevoie de avize obligatoriiec

Pentru finalizarea preluării este necesar avizul Comisiei de Examinare a Investițiilor Directe, structură aflată în coordonarea Cancelariei prim-ministrului. În funcție de circumstanțe, evaluarea poate implica și Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

De asemenea, Consiliul Concurenței trebuie să analizeze impactul tranzacției asupra pieței, inclusiv eventualele efecte asupra concurenței, în contextul activităților pe care grupul german le desfășoară deja în România.

Investițiile străine care depășesc pragul legal de 5 milioane de euro intră în sfera mecanismului de examinare, însă analiza concretă depinde de natura operațiunii și de criteriile prevăzute de legislație. În funcție de dimensiunea economică a companiilor implicate și de îndeplinirea pragurilor europene, competența de examinare a concentrării economice poate reveni și Comisiei Europene.

Separat, acționarii companiei Șantierul Naval 2 Mai, societate la care statul român deține 93,88% din acțiuni, au fost convocați pentru 16 noiembrie. Pe ordinea de zi se află informarea privind vânzarea prin licitație publică a activului funcțional al șantierului.

Rheinmetall are contracte navale de 920 de milioane de euro prin SAFE

Preluarea șantierului are loc în contextul în care divizia navală a Rheinmetall este indicată drept operator economic pentru două proiecte de înzestrare a Forțelor Navale Române, finanțate prin programul european SAFE.

Contractele vizează construcția a două nave de patrulare maritimă, estimate la 836 de milioane de euro fără TVA, și a două vedete de intervenție pentru scafandri, estimate la 84 de milioane de euro fără TVA. Valoarea cumulată este de aproximativ 920 de milioane de euro, fără TVA, potrivit informațiilor prezentate de Ministerul Apărării Naționale și raportului companiei pentru primul semestru.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a susținut că realizarea navelor la Mangalia și modernizarea șantierului ar putea asigura continuitatea activității și salva o capacitate industrială importantă pentru România.

„Este singura variantă ca Șantierul Naval de la Mangalia 2 Mai […] să fie salvat”, a declarat ministrul după aprobarea proiectelor de înzestrare derulate prin SAFE.

România beneficiază de o alocare de peste 16,6 miliarde de euro prin programul Security Action for Europe, a doua ca mărime din Uniunea Europeană, după cea a Poloniei. Contractele finanțate prin acest mecanism trebuie să respecte calendarul de implementare, cu termen final în 2030.

Deocamdată, câștigarea licitației nu înseamnă că preluarea este finalizată. Până la depunerea notificărilor și obținerea avizelor obligatorii, tranzacția pentru Șantierul Naval Mangalia rămâne în etapa de autorizare.