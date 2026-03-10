Prima pagină » Știri politice » Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum

Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 15:32, Știri politice

Adrian Năstase, fostul premier al României, a făcut la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” o serie de dezvăluiri. El a povestit cum a găsit un microfon în biroul unui ministru, pe vremea când era premier și a chemat SRI să verifice. Premierul a luat microfonul acasă și îl are și acum.

„Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru. Am chemat SRI. L-am luat acasă, îl am și acum”, a relatat Adrian Năstase.

Năstase a vorbit, în cadrul interviului amintiti, despre măsurile de securitate foarte stricte din biroul său de premier, de pe vremea când era șeful Executivului, în urmă cu 25 de ani. El a fost premierul României în perioada 2000-2004. În cadrul aceleiași discuții de la Gândul, fostul prim-ministru a mai povestit și un alt episod, în care reprezentanții SRI i-au spus că geamurile de la birou trebuie dublate și aplicată o folie peste ele, din motive de securitate.

„În momentul în care am ajuns la Guvern aveam biroul de prim-ministru spre Piața Victoriei. Au venit cei de la Servicii și au spus: „Trebuie să dublăm geamurile, trebuie să punem și o folie pentru că din blocul de vis-a-vis cine vrea preia vibrațiile geamurilor și ascultă ceea ce se întâmplă în cabinet”, a mai povestit Năstase.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Adrian Năstase o critică pe Țoiu pentru incidentul repatrierii fiicei minore a lui Ponta: „O gafă diplomatică teribilă. Nu face bine României”
16:13
Adrian Năstase o critică pe Țoiu pentru incidentul repatrierii fiicei minore a lui Ponta: „O gafă diplomatică teribilă. Nu face bine României”
FLASH NEWS USR a refuzat să voteze proiectul „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii lui Fritz, singurii care nu au votat: „Mi se pare cumplit de deplasat”
16:10
USR a refuzat să voteze proiectul „Anul Ilie Năstase”. Parlamentarii lui Fritz, singurii care nu au votat: „Mi se pare cumplit de deplasat”
FLASH NEWS Marea vulnerabilitate a României: nimeni de la Putere nu are experiență în politica externă. Adrian Năstase: „Oana Țoiu nu are experiență”
16:00
Marea vulnerabilitate a României: nimeni de la Putere nu are experiență în politica externă. Adrian Năstase: „Oana Țoiu nu are experiență”
SCANDALOS CTP, tot mai critic la adresa lui Nicușor Dan: „Am căzut cu scaunul. Eu mă îndoiesc că are logică de matematician. Un matematician nu poate face așa ceva”
15:25
CTP, tot mai critic la adresa lui Nicușor Dan: „Am căzut cu scaunul. Eu mă îndoiesc că are logică de matematician. Un matematician nu poate face așa ceva”
FLASH NEWS Un senator român a făcut muncă în folosul comunității după o condamnare penală. Cum a fost surprins oficialul român de către presa locală
15:23
Un senator român a făcut muncă în folosul comunității după o condamnare penală. Cum a fost surprins oficialul român de către presa locală
ULTIMA ORĂ Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 14% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
14:32
Nu sunt bani pentru nimic, taie de peste tot, dar Bolojan a găsit bani în plus pentru servicii. SRI primește cu 14% mai mulți bani în 2026. La ce sumă amețitoare ajunge bugetul Serviciului Roman de Informații și care e situația la celelalte servicii secrete
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Planul diabolic cu care Iranul poate ruina lumea cu toată opoziția SUA. General NATO: „Tot ce au nevoie sunt niște bărci și mine”
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
RĂZBOI financiar după divorțul de Andi Moisescu! Olivia Steer își revendică drepturile
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Locurile pe care elefanții le evită mai mult decât oricare alt animal
CONTROVERSĂ Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
16:29
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
INEDIT Controversat și după moarte. Un fost primar, decedat în urma unui infarct, apare cu paharul în mână pe sediul primăriei
16:23
Controversat și după moarte. Un fost primar, decedat în urma unui infarct, apare cu paharul în mână pe sediul primăriei
FLASH NEWS Rusia ar fi efectuat o serie de atacuri asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Ce se știe despre atacurile din 9 și 10 martie și ce arme ar fi fost folosite
16:22
Rusia ar fi efectuat o serie de atacuri asupra Insulei Șerpilor din Marea Neagră. Ce se știe despre atacurile din 9 și 10 martie și ce arme ar fi fost folosite
SĂNĂTATE Medicamentele expirate pot deveni periculoase: ce riscuri există și cum trebuie eliminate corect
16:12
Medicamentele expirate pot deveni periculoase: ce riscuri există și cum trebuie eliminate corect
INEDIT Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
16:12
Din ce este făcută, de fapt, „telemeaua” de post din Kaufland. Este preferata românilor în Postul Paștelui
NEWS ALERT Ședință CSAT după ce americanii ar fi solicitat să folosească bazele militare din România pentru războiul din Iran
15:57
Ședință CSAT după ce americanii ar fi solicitat să folosească bazele militare din România pentru războiul din Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe