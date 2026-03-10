Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum

Adrian Năstase, fostul premier al României, a făcut la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” o serie de dezvăluiri. El a povestit cum a găsit un microfon în biroul unui ministru, pe vremea când era premier și a chemat SRI să verifice. Premierul a luat microfonul acasă și îl are și acum.

„Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru. Am chemat SRI. L-am luat acasă, îl am și acum”, a relatat Adrian Năstase.

Năstase a vorbit, în cadrul interviului amintiti, despre măsurile de securitate foarte stricte din biroul său de premier, de pe vremea când era șeful Executivului, în urmă cu 25 de ani. El a fost premierul României în perioada 2000-2004. În cadrul aceleiași discuții de la Gândul, fostul prim-ministru a mai povestit și un alt episod, în care reprezentanții SRI i-au spus că geamurile de la birou trebuie dublate și aplicată o folie peste ele, din motive de securitate.