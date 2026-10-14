Bucureștiul, cea mai scumpă capitală europeană la energie electrică în raport cu puterea de cumpărare

Bucureștiul ocupă primul loc în Europa în clasamentul celor mai scumpe capitale la energia electrică, atunci când prețurile sunt ajustate în funcție de puterea de cumpărare.

Potrivit unei analize Euronews Business, realizate pe baza datelor din septembrie 2026, locuitorii capitalei României suportă un cost al electricității mai ridicat decât consumatorii din Berlin, Londra, Paris sau Roma.

Deși tarifele nominale din București nu sunt cele mai mari de pe continent, situația se schimbă radical atunci când sunt luate în calcul diferențele de putere de cumpărare dintre țări. Potrivit analizei Euronews Business, bazate pe datele Household Energy Price Index, Bucureștiul devine cea mai scumpă capitală europeană la electricitate, cu o valoare de 55,1 exprimată în standarde ale puterii de cumpărare (PPS).

La polul opus se află Oslo, capitala Norvegiei, cu un nivel de numai 11,5.

Bucureștiul depășește Berlinul, Londra, Parisul și Roma

Diferențele dintre București și marile capitale europene sunt semnificative atunci când prețurile sunt ajustate pentru a reflecta puterea de cumpărare.

Conform datelor analizate de Euronews Business, clasamentul include următoarele valori:

Prețul electricității ajustat la puterea de cumpărare

București – 55,1

Roma – 38,2

Berlin – 35,5

Madrid – 31,6

Londra – 30,9

Paris – 25,8

Oslo – 11,5 PPS

Media capitalelor Uniunii Europene este de 29,6.

Astfel, valoarea înregistrată în București este cu aproximativ 86% mai mare decât media europeană și de peste două ori mai ridicată decât cea din Paris.

Este important de precizat că indicatorul PPS nu reprezintă suma efectivă plătită pe factură, ci permite compararea prețurilor între țări, ținând cont de diferențele privind nivelul general al prețurilor.

Bucureștiul urcă zece locuri când este luată în calcul puterea de cumpărare

Atunci când sunt comparate doar prețurile exprimate în euro, capitala României nu se află pe primul loc. Însă, după ajustarea în funcție de puterea de cumpărare, Bucureștiul urcă zece poziții și ajunge pe primul loc în Europa. Aceeași evoluție este înregistrată de Varșovia, capitala Poloniei, care avansează tot zece locuri.

În timp ce Bucureștiul se situează printre cele mai scumpe capitale la energia electrică, gazele naturale au prețuri relativ reduse comparativ cu alte orașe europene.

O situație asemănătoare se înregistrează în Bruxelles și Londra. La polul opus se află Stockholm și Amsterdam, unde electricitatea are prețuri mici sau medii, dar gazele naturale sunt printre cele mai scumpe din Europa.