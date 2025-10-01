Adrian Năstase dă definiția celor patru luni de mandat ale lui Nicușor Dan: „Românilor le plac aventurile”

Adrian Năstase a precizat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că cele patru luni cu Nicușor Dan în funcția de președinte au fost asemenea unei „aventuri pe munte, fără echipament”.

„Românilor le plac aventurile. E o aventură. Pleacă pe munte fără echipament. De ce să ne enervăm. Noroc că avem Salvamontul, echipele care să rezolve situațiile. Problema nostră nu e întotdeauna președintele, este Guvernul. În momentul în care l-am văzut pe NIcușor Dan încurcat în protocolul militar, m-am simțit solidar cu el. Frustrarea se golește într-un rezervor numit AUR, asta e problema politică”, a declarat Adrian Năstase.

