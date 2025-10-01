Adrian Năstase ironizează Digi și campania postului „Fără ură”: „Am depășit perioadele de URĂ, la fel ca cei de la Digi24”

În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Adrian Năstase a declarat că, la fel ca cei de la Digi24, a depășit perioadele de ură și de răzbunare, subliniind că mesajul „Împreună, fără ură” se potrivește experienței sale personale. Fostul premier a povestit că nu a fost niciodată invitat la Digi24 și a fost întrebat, cu referire la vizita sa în China, cum a primit invitația. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Am depășit perioadele de ură, la fel ca cei de la Digi24. Perioada de ură și de răzbunare am lăsat-o în urmă. Cum e sloganul lor? «Împreună, fără ură.» La Digi24 n-am fost invitat niciodată. Am fost întrebat de o jurnalistă, legat de vizita mea în China, cum am primit invitația. Nu am răspuns nimic. Aș fi putut să-i spun prin fax, prin email sau, simbolic, cu porumbei,” a spus acesta.