Adrian Năstase: „Fenomenul Potra, într-o țară U.E. și NATO, s-a dezvoltat ca în Franța, cu Legiunea Străină”

AI AFLAT! Adrian Năstase dă definiția celor patru luni de mandat ale lui Nicușor Dan: „Românilor le plac aventurile”
16:29
Adrian Năstase, fost premier al României, a vorbit la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre fenomenul Potra și a mercenarilor într-o țară U.E și NATO.
Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe invitatul emisiunii Adrian Năstase: „Cum s-a dezvoltat fenomenul Potra într-o țară UE și NATO? Cum s-a dezvoltat o țară de mercenari plătiți, luați din MApN și MAI?”
Fostul premier a răspuns scurt:
„Exact ca în Franța, cu Legiunea Străină”.
„Lucrurile sunt simple și, la un moment dat, cu o anumită complicitate, s-au dezvoltat lucrurile astea. Potra s-a dus, la indicația lui Băsescu, în Congo”, a precizat Adrian Năstase.