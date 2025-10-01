Adrian Năstase o desființează pe Oana Țoiu ca ministru de Externe: „Nu știu de ce a fost numită / Mi se pare o greșeală”

Adrian Năstase a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” despre numirea Oanei Țoiu de către Nicușor Dan ca șefă a Ministerului Afacerilor Externe.

„Un lider deștept încearcă să-și găsească consilieri mai deștepți decât el. Nu-mi dau seama cine conduce azi MAE. Eu veneam la Relații Internaționale la 40 de ani fără experiență practică, dar aveam experiență teoretică. Nu știu (n.r. – de ce a numit-o pe Oana Țoiu). Mi se pare o greșeală pentru că în mod normal dacă avea oameni puternici ar fi putu să aibă o agendă internațională cu întâlniri importante care să-l pună pe hartă”, a declarat Adrian Năstase.



