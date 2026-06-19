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Adrian Veştea îl reconfirmă pe Alexandru Nazare în funcţia de ministru de Finanţe şi dă ca sigur votul de învestitură din parlament

Luiza Dobrescu
Adrian Veştea îl reconfirmă pe Alexandru Nazare în funcţia de ministru de Finanţe şi dă ca sigur votul de învestitură din parlament
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Până la depunerea oficială a listei de miniştri şi a programului de guvernare, premierul desemnat dezvăluie o informaţie conform căreia actualul ministru de Finanţe, Alexandru Nazare, urmează să-şi păstreze funcţia şi în viitorul executiv.

„Am avut o întâlnire de lucru cu actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare”, scrie Adrian Veştea, vineri, pe facebook.

„Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în față în următoarele luni.

Am discutat cu domnul Nazare despre execuția bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare.

Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului. În același timp, trebuie să avem o înțelegere corectă a realităților sociale și economice pentru a reporni consumul și pentru a recâștiga încrederea pierdută, așa cum ne-au transmis și reprezentanții mediului de afaceri.”

Veştea mai spune că „imediat după votul de învestitură, voi iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului”.

„Ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune și mai mari dacă nu reușim să ieșim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi.

Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu își dorește ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria „junk” de către agențiile de rating. O asemenea evoluție ar afecta economia, investițiile și costurile de finanțare ale statului.

Imediat după votul de învestitură, voi iniția un dialog consistent cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitorii români și străini, dar și cu reprezentanții celor trei mari agenții de evaluare a creditului, pentru a consolida încrederea în economia României și pentru a evita un asemenea scenariu.”

„Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității” mai scrie Veştea, sigur de succesul demersului său politic, care urmează să fie supus aprobării plenului reunit al parlamentului, cel mai probabil luni.

„P.S. Știu că multă lume se așteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului și al responsabilității, într-un moment deloc simplu pentru țară.

P.S. 2. Nu am crezut niciodată în ideea „după mine, potopul”, ci în datoria de a face bine țării și națiunii. Iar stabilitatea și un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală.”

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