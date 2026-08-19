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PSD critică modificările aduse procedurii de admitere la liceu și solicită Ministerului Educației să se prezinte în fața Comisiei pentru învățământ

PSD critică modificările aduse procedurii de admitere la liceu și solicită Ministerului Educației să se prezinte în fața Comisiei pentru învățământ
Ministrul Educației, Mihai Dimian.
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Modificările implementate de ministrul Educației, care se declară neafiliat politic, dar este susținut de PNL, atrag critici dure din partea PSD. Mihai Alexandru Ghigiu, deputat și prim-vicepreședinte al PSD București, a transmis că a depus astăzi un proiect de prorogare a termenului de aplicare cu doi ani și susține că, momentan, aceasta este singura soluție pentru a proteja învățământul. Acesta solicită reprezentanților Ministerului Educației să se prezinte în fața Comisiei pentru învățământ pentru a argumenta utilitatea măsurilor care urmează să fie implementate.

„Sunt revoltat de felul în care Ministerul Educației înțelege să schimbe admiterea la liceu. O metodologie care răstoarnă regulile pentru sute de mii de copii a apărut în plină vacanță, fără nicio discuție prealabilă, ca și cum părerea părinților, a profesorilor și a elevilor ar fi un detaliu opțional.

Iar procedura propusă are lacune serioase. Cea mai gravă este renunțarea la supravegherea video. Camerele nu au fost puse în sălile de examen dintr-un exces de birocrație, ci pentru că, fără ele, corectitudinea a fost, ani la rând, doar o promisiune. Un alt examen care se ferește de camere nu mai oferă nicio garanție, nici elevilor, nici părinților, nici măcar profesorilor, care rămân fără instrumentul ce îi protejează de orice suspiciune. La fel de neclare sunt modul de corectare a lucrărilor, regimul contestațiilor și felul în care fiecare liceu și-ar stabili propriile probe. Prea multe întrebări fără răspuns pentru un document care decide viitorul unui copil”, a transmis deputatul PSD, printr-o postare publicată pe Facebook.

Măsuri noi, cheltuieli mai mari pentru părinți

Modificările aduse examenului de admitere la liceu ar putea atrage, pe lângă inechități, costuri suplimentare pentru părinți, lucru care va accentua și mai mult discrepanțele existente între elevii cu posibilități materiale și cei din familii cu venituri mici.

„Mai este o consecință pe care ministerul nu a luat-o în calcul. Probe diferite la fiecare liceu înseamnă pregătire suplimentară pentru fiecare probă în parte. Părinții care își permit meditații pentru copiii lor vor avea un avantaj clar față de cei care nu au această posibilitate, iar, în anumite cazuri, admiterea ar ajunge să măsoare bugetul familiei, nu munca elevului.”

PSD solicită argumente pentru schimbările aduse

„De aceea am depus astăzi, la Camera Deputaților, un proiect pentru prorogarea termenului de aplicare cu doi ani. Este cea mai bună soluție în acest moment. Nu se schimbă regulile jocului pentru copiii care sunt deja în gimnaziu, iar sistemul câștigă timpul necesar pentru o dezbatere reală, cu părinții, cu profesorii, cu elevii și cu specialiștii în educație la aceeași masă.

Voi cere Ministerului Educației să vină în Comisia pentru învățământ și să răspundă la o întrebare simplă: ce problemă rezolvă această metodologie și pentru cine o rezolvă? Pentru că, în forma actuală, ea nu rezolvă nimic pentru elevi”, subliniază reprezentantul PSD, care descrie măsurile ministerului susținut de Bolojan drept „pompieristice”.

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