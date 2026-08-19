După ani de controverse și dezbateri politice aprinse, legea care instituie dreptul la asistență pentru deces a intrat oficial în vigoare în Franța. Documentul a fost publicat miercuri în Monitorul Oficial francez, în urma promulgării sale de către președintele Emmanuel Macron, scrie BFMTV.

Acest text, validat vineri, 14 august, de Consiliul Constituțional, cu câteva rezerve, instituie un drept la moarte asistată [asistență pentru deces], sub rezerva mai multor condiții, pentru anumiți pacienți, permițându-le acestora să își administreze o substanță letală în prezența unui cadru medical.

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Doar dacă pacientul nu este în măsură să efectueze fizic acest gest, cadrul medical poate să se ocupe de aceasta.

Condiții care trebuie respectate

Potrivit BFMTV, pentru ca un cetățean să obțină dreptul la moarte asistată, acesta trebuie să îndeplinească mai multe condiții simultan.

Pacientul trebuie să fie major, cetățean francez sau rezident de lungă durată, să sufere de o afecțiune „gravă și incurabilă” în stadiu terminal sau „avansat”, să îndure suferințe fizice insuportabile și să fie capabil să facă o alegere în cunoștință de cauză până la sfârșit.

O procedură efectuată de un singur medic, dar care necesită implicarea altor profesioniști, determină dacă o persoană este eligibilă pentru acest drept.

Înainte ca specialiștii din domeniul sănătății să poată pune în practică textul adoptat definitiv de Parlamentul francez la mijlocul lunii iulie, guvernul va trebui să publice decretele de punere în aplicare necesare.

Ce țări au mai introdus acest drept

Un număr relativ restrâns de țări a introdus deja acest drept, de la Belgia la Țările de Jos, trecând prin Elveția, Canada sau Uruguay.

Slovenia a adoptat legea în iulie 2025 în urma unui referendum național. Olanda este prima țară din lume care a legalizat sinuciderea asistată (2002). În Statele Unite este legală sinuciderea asistată medical în 12 state (printre care Oregon, Washington, California, Colorado, Vermont, New Jersey, iar din 2026 și Illinois) plus districtul federal Washington D.C. Spania a legalizat sinuciderea asistată în 2021, iar Portugalia a adoptat definitiv legea în 2023.

În decizia sa pronunțată vineri, Consiliul Constituțional al Franței, prezidat de Richard Ferrand, a considerat că nicio prevedere a acestei legi, considerată o reformă societală majoră a celui de-al doilea mandat de cinci ani al lui Emmanuel Macron, nu a încălcat Legea fundamentală.

Șeful statului francez a salutat decizia, care, în opinia sa, „încheie o dezbatere democratică exemplară”.