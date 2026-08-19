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„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
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Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

 

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