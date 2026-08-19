Politică
Actualitate
Externe
Economic
Cultură
Sport
Video
Comunicate
Evenimente
Contul meu
Ultima oră
Politică
Externe
Economic
Mostenire de viață by Allianz-Tiriac
Prețul apei în România
Cultură
Sport
Video
Evenimente
Marius Tucă Show
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Altceva cu Adrian Artene
Cu Gândul la București
Gândul Green
Război în Ucraina
Comunicate
Prima pagină
»
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
»
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 20 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Mirabela Năstase
Publicat:
19.08.2026, 17:08
WhatsApp icon
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe
Facebook
și
YouTube
Gândul.
Comentarii
0
Lasă un răspuns
Anulează răspunsul
Trebuie să fii
autentificat
pentru a publica un comentariu.
Intră în cont pentru a comenta
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.
Recomandarea video
Citește și
EXCLUSIV
Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
19:00
EXCLUSIV
Mihai Tudose vrea alegeri anticipate. Europarlamentarul PSD susține că România trebuie să se întoarcă la urne dacă nu se poate forma o majoritate
16:23
EXCLUSIV
Mihai Tudose anunță că Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Fostul prim-ministru propune un program politic cu care ar trebui să fie de acord toate partidele politice: ”Eu aș negocia cu AUR”
15:48
EXCLUSIV
Mihai Tudose îl ironizează pe Bolojan. Ce spune fostul premier despre prim-ministrul demis
15:46
EXCLUSIV
Mihai Tudose nu-l iartă pe Ilie Bolojan: parcă e reclamă la foame și frig/Președintele Consiliului Național al PSD vrea anticipate/Ironii la adresa lui Dinel Miruță
15:17
EXCLUSIV
Fostul șef al spionilor, Silviu Predoiu, avertizează că România este dată pe tavă puterilor ostile prin dezastrul politic și economic
18:33
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Câștigurile neașteptate ale unor vloggeri români după 4 ani de YouTube: „Ne putem lua o casă?
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
SĂNĂTATE
Moderna și Merck anunță rezultate încurajatoare pentru un vaccin terapeutic împotriva cancerului de piele
20:11
ENERGIE
ANRE aprobă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Cum funcționează serviciul
19:53
ULTIMA ORĂ
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:50
ULTIMA ORĂ
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
MILITAR
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
ULTIMA ORĂ
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Cele mai noi
Cele mai noi
20:11
Moderna și Merck anunță rezultate încurajatoare pentru un vaccin terapeutic împotriva cancerului de piele
19:53
ANRE aprobă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Cum funcționează serviciul
19:50
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
Vezi toate articolele
×
Caută
×
Trimite acest link pe
WhatsApp icon
mai multe...