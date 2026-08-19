Două treimi dintre respondenții unui sondaj se opun inițiativei privind neutralitatea Elveției. Potrivit unui sondaj, referendumul de luna viitoare privind neutralitatea țării ar putea fi respins.

Elveția nu va putea să impună sancțiuni ecomomice sau să coopereze cu NATO dacă referendumul va fi respins.

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Referendumul respinge alianțele militare

Potrivit inițiativei, Elveția nu va putea să adere la organizații sau alianțe militare. Prin neutralitate perpetuă și înarmată, elvețienii vor putea coopera cu NATO numai în cazul unui atac.

Neutralitatea perpetuă presupune și interzicerea participării Elveției la războaie din țări terțe sau sancțiuni împotriva părților beligerante.

Sondaj: Mai mult de jumătate de respondenți resping inițiativa

Potrivit Reuters, 62% dintre cei 13.154 de elvețieni chestionați s-au propunțat împotriva propunerii privind o definiție mai strictă a neutraității a Partidului Popular Elvețian. Și guvernul elvețian se opune.

Doar 32% s-au pronunțat în favoarea inițiativei. Referendumul este programat să se desfășoare pe 27 septembrie.

„Interzicerea Elveției de a sprijini eforturile internaționale ca răspuns la încălcări flagrante ale dreptului internațional ar contribui, de fapt, la întărirea taberei agresorilor. Elveția trebuie să se situeze de partea păcii, a statului de drept și a democrației — nu de partea autocraților.”, a declarat copreședintele Benjamin Muehlemann.

Un alt referendum a mai fost respins

Alegătorii din Elveția au respins în iunie inițiativa numită „Nu unei Elveții cu 10 milioane de locuitori”. După închiderea urnelor, rezultatul a fost clar: 55% dintre participanți au votat împotrivă, în timp ce 45% au votat pentru această măsură.

Proiectul lansat de Partidul Popular Elvețian (SVP), cunoscut și ca „Inițiativa pentru Sustenabilitate”, viza introducerea în constituție a unui prag maxim de 10 milioane de locuitori până în anul 2050.

În prezent, Elveția are aproximativ 9,1 milioane de locuitori. Dacă scrutinul reușea să treacă mai departe, guvernul era obligat să facă tot posibilul pentru a reduce imigrația. Mulți elvețieni sunt îngrijorați de creșterea prețului la chirii și de aglomerarea transportului în comun.

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