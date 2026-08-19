Descinderi la o grădină zoologică din Dâmbovița, care funcționează ilegal de ani de zile. Tigri și un pui de leu mort în congelator. Proprietarul, executor judecătoresc, are trei dosare penale la activ și legături cu Dani Mocanu

Polițiștii, comisarii de mediu și inspectorii veterinari au descins la un așa zis „centru de reabilitare pentru animale sălbatice”, care funcționează, de fapt, de peste 10 ani, ca o grădină zoologică ilegală. Autoritățile au aplicat amenzi de 220.000 de lei și au depus o plângere penală împotriva Fundației International Wildlife Foundation (IWF), condusă de un anume Claudiu Duică, care este executor judecătoresc. Unul dintre leii deținuți de Duica ar fi apărut și în unul dintre clipurile lui Dani Mocanu.

Comisarii au notat „încălcări grave ale legislației și o ignorare totală a măsurilor obligatorii”, mai exact animale sălbatice ținute în condiții improprii, inclusiv un pui de leu mort, descoperit în congelator.

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Autoritățile au dispus ridicarea mai multor animale sălbatice, în cadrul unei anchete care vizează inclusiv suspiciuni privind deținerea ilegală și traficul de exemplare din specii protejate.

Infracțiunile se petrec sub umbrela unei organizații, care susține că se ocupă cu protejarea animalelor sălbatice, „International Wildlife Foundation (IWF)”, condusă de un anume Claudiu Duica, care este executor judecătoresc.

Sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, polițiștii Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și cei ai Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, cu sprijinul Gărzii Naționale de Mediu și al A.N.S.V.S.A., s-au deplasat la menajeria din Picior de Munte.

În urma intervenției, autoritățile au dispus predarea și ridicarea a două exemplare adulte de urs brun, patru lei adulți și a unui tigru mascul. Animalele urmează să fie relocate în spații autorizate, special amenajate pentru astfel de exemplare.

Ancheta vizează un posibil circuit ilegal al animalelor protejate

Cercetările sunt complexe și vizează, printre altele, posibila săvârșire a unor infracțiuni privind deținerea ilegală a unor exemplare din specii strict protejate, comerțul ilegal cu animale prevăzute în anexele Regulamentului CITES, contrabanda și trecerea frauduloasă a frontierei de stat.

Anchetatorii verifică și alte fapte care ar fi fost săvârșite în legătură cu activitatea desfășurată în locație, dar și cu modul în care s-ar fi derulat anumite acțiuni de control ale autorităților.

Un capitol important al investigației îl reprezintă perioada 2022–2025, când, potrivit datelor din anchetă, mai multe animale sălbatice ar fi fost introduse ilegal în România. Printre acestea s-ar afla doi pui de urs și doi pui de tigru, despre care există indicii că ar proveni din Ucraina și că ar fi intrat în țară prin alte locuri decât cele destinate controlului vamal.

Fără documente pentru exemplarele CITES

Autoritățile verifică, de asemenea, operațiuni repetate de achiziționare și transfer ale unor exemplare aparținând speciilor protejate.

Pentru animalele CITES identificate la menajerie nu ar fi putut fi prezentate documente corespunzătoare privind proveniența acestora. Garda Națională de Mediu a apreciat că lipsa documentelor generează suspiciuni cu privire la proveniența unor animale din circuitul ilegal al speciilor protejate.

Ridicarea animalelor are, astfel, o dublă miză: pe de o parte, conservarea unor bunuri care fac obiectul anchetei și care ar putea fi supuse confiscării speciale, iar pe de altă parte, înlăturarea unei stări de pericol pentru animale, vizitatori și locuitorii din zona Picior de Munte.

Incidentul readuce în atenție situația menajeriei din localitate. În ultimii ani, autoritățile au descins de mai multe ori aici și au ridicat animale. Menajeria și-a continuat între timp activitatea.

Dosar penal în 2015, pe numele proprietarului care este și executor judecătoresc

Claudiu Duica, șeful „International Wild Life Foundation” și proprietarul centrului din Dâmbovița a fost sancționat prima dată în 2015, când agenții Gărzii de Mediu au descoperit că menajeria funcționa ilegal. Autoritățile au găsit la adresă peste 80 de animale sălbatice, printre care şi trei lei, notează Adevărul.

„Pentru o parte din animale nu există acte de provenienţă. Pentru activitatea de la Centrul de recuperare şi Îngrijire a animalelor sălbatice, Fundaţia International Wildlife Foundation avea obligaţia să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu, conform normelor legale în vigoare”, nota la acea vreme Gărda de Mediu Dâmboviţa.

Pentru funcţionarea fără autorizatie de mediu, Fundatia International Wildlife Foundation a fost sancţionată, în 2015 cu o amendă cuprinsă între 30.000 şi 60.000 lei, conform prevederilor OUG 195/2005. Pe numele lui Claudiu Duică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dâmboviţa a întocmit dosar penal.

Garda de Mediu Dâmbovița l-a somat pe Duică să solicite și să obțină autorizaţia de mediu. În caz contrar, animalele deţinute ar fi urmat a fi relocate la centre autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.

Claudiu Duică, sancționat și în 2025

Zece ani mai târziu, în 2025, Garda Mediu, în parteneriat cu Direcția Sanitar-Veterinară, Poliția Dâmbovița și Poliția Animalelor au descins din nou la „centrul de reabilitare al animalelor sălbatice” din Dâmboviță al lui Claudiu Duică.

Și de această dată, autoritățile au descoperit că menajeria funcționa ilegal. Verificările au scos la iveală nereguli grave grădina zoologică din localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana, județul Dâmbovița.

„În urma verificărilor s-au constat mai multe nereguli: lipsa autorizației de mediu; condiții necorespunzătoare de trăi pentru animalele sălbatice ținute în captivitate; neprelucrarea și declararea fosei septice la UAT Dragodana; lipsa unui contract de neutralizare a deșeurilor de origine animală neconforme pentru consumul uman”, a precizat la acel moment Garda de Mediu.

Unul dintre leii lui Claudiu Duică ar fi apărut în clipul controversat al lui Dani Mocanu

În urmă cu cinci ani, unul dintre leii deținuți de Claudiu Duică a ajuns în videoclipul manelistului Dani Mocanu, cercetat la acea vreme pentru proxenetism.Duică a negat că l-ar fi împrumutat pentru filmarea videoclipului lui Dani Mocanu, potrivit CANCAN.

Polițiștii au demarat, o cercetare penală pe numele lui Dani Mocanu, pentru infracțiunea de rănire sau schingiuire a animalelor, după ce a filmat un videoclip în care a folosit un leu bolnav, foarte slab și care avea răni vizibile. Acesta a fost deja adus la audieri, la sediul IPJ Argeș.

Leul rănit care a apărut în clipul lui Mocanu a fost confiscat și a ajuns în grădina zoologică din Târgoviște.